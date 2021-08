Premier League: des fans de Manchester City chambrent Rashford et Sancho après l'Euro

Les supporters de Manchester City n'ont pas oublié le dernier Euro, où Jadon Sancho et Marcus Rashford ont loupé leur penalty lors de la séance de tirs au but, face à l'Italie en finale en juillet dernier. Le chant entonné par des fans de Leeds ce samedi, en déplacement à Manchester United où les deux joueurs évoluent, a rapidement trouvé écho.

Pour leur retour dans les stades de Premier League ce week-end, les supporters étaient d'humeur badine. Pour la première journée du championnat anglais, les fans de Manchester City, Leeds et Tottenham ont rivalisé pour chambrer. Avec l'actualité du mercato et le dernier Euro dans toutes les têtes.

Les supporters de Manchester City n'ont pas hésité à s'amuser des ratés, lors de la séance de tirs au but face à l'Italie lors de la finale de l'Euro, de Jadon Sancho et Marcus Rashford, tous deux désormais sous le maillot de Manchester United. "Sancho et Rashford ont laissé tomber le pays", ont ainsi chanté les fans de Manchester City, dans les couloirs du Tottenham Stadium.

Kane aussi chambré par ses propres supporters

Les supporters de Leeds avaient déjà chanté le même refrain la veille, en déplacement à Old Trafford, lors de la large victoire de Manchester United (5-1). Bukayo Saka, jeune joueur d'Arsenal, avait manqué lui le dernier penalty face à l'Italie, permettant d'offrir la victoire à la Nazionale. Néanmoins, si ces supporters ont chambré gentiment, ces trois joueurs ont aussi été victimes d'insultes racistes au cours des dernières semaines.

La fresque murale de Marcus Rashford à Manchester avait aussi était vandalisée, avant de recevoir le soutien de milliers de supporters. Jadon Sancho a signé lui cet été avec les Red Devils, en provenance du Borussia Dortmund. La rencontre entre Manchester United et Leeds a été marquée également par des affrontements entre plusieurs supporters, qui se sont battus avec des chaises.

De manière plus joviale, les supporters de Tottenham se sont eux amusés avec Harry Kane, capitaine des Three Lions mais qui souhaite quitter son club pour rejoindre Manchester City. "Est-ce que tu regardes, est-ce que tu regardes ?! Est-ce que tu regardes, Harry Kane ?!", ont ainsi scandé les supporters des Spurs, pour célébrer la victoire de leur équipe face au champion en titre (1-0), se moquant gentiment de la situation de Kane, qui semble finalement parti pour rester.