Angleterre: une victoire 7-0… le miracle fou a eu lieu pour Bristol, promu en League One

Les Bristol Rovers devaient réaliser un gros carton pour obtenir (à la différence de buts) leur ticket en League One, la D3 anglaise, samedi face à Northampton. Lors de la dernière journée de League Two, les joueurs de Joey Barton ont finalement battu Scunthorpe 7-0 après un scenario complètement fou. Un vrai miracle.

Cela valait bien deux envahissements de terrain… Les fans de Bristol ne sont pas près d’oublier ce samedi 7 mai 2022. A l’occasion de la dernière journée de League Two, l’équipe entraînée par l’ancien sulfureux milieu de terrain de l’OM, Joey Barton, 4eme du classement, avait une chance infime de terminer à la 3eme place synonyme de montée en League One, la D3 anglaise.

Il fallait pour cela gagner face à Scunthorpe United, déjà relégué, et surtout marquer cinq buts de plus que Northampton, en déplacement à Barrow, pour devancer leur rival au goal average. Autant dire mission (quasi) impossible.

Surtout qu’à la pause Northampton mène 3-1 et Bristol seulement 2-0. Ce n’est donc plus par 5-0 que les Rovers doivent s’imposer mais sur le score de 7-0, ce qui n’est plus arrivé au club depuis 1964 !

"Je viens d’assister à un miracle du football"

Mais dans ce samedi complètement fou, les joueurs de Barton vont disputer cette 2eme période comme dans un rêve, enchaînant les buts, jusqu’au 7eme signé Elliot Anderson à la 85eme minute. Du côté de Northampton, un 4eme but a bien été marqué… mais il a été refusé.

Malgré un terrain envahi par les fans des Rovers avant la fin du match et l’intervention au micro du propriétaire jordanien, Weak al-Qadi puis de Barton pour leur demander de regagner les tribunes pour disputer les quatre dernières minutes du temps réglementaire, Bristol tient sa victoire et est au paradis, en League One. Le terrain est envahi une 2eme fois mais cela ne pose plus aucun souci... "Je viens d’assister à un miracle du football", jubile, ivre de bonheur , Weak al-Qadi, cité par The Guardian. Quant à Joey Barton, il assure qu’il se souviendra de cette journée même quand il sera "dans un fauteuil roulant."