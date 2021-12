Arsenal: Arteta se défend d'être un "dictateur" après avoir écarté Aubameyang

Mikel Arteta est revenu à nouveau sur la gestion du cas Pierre-Emerick Aubameyang, déchu de son rôle de capitaine d'Arsenal et écarté de l'équipe première ces derniers jours. Le technicien espagnol souhaite rester fidèle à ses principes et se défend d'être injuste avec l'attaquant gabonais.

Déchu de son rôle de capitaine pour des raisons disciplinaires, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas retenu par Arsenal lors de ce mercato hivernal. Ces derniers jours, Mikel Arteta a sanctionné l'attaquant gabonais, coupable d'avoir loupé une séance d'entraînement après un retard à l'issue d'un voyage personnel.

"Je demande juste du respect et de l'engagement"

L'entraîneur espagnol refuse également depuis que son ancien capitaine participe aux séances d'entraînement avec l'équipe première. Aubameyang n'a plus joué depuis le 6 décembre, loupant les trois dernières rencontres. "Je n'établis pas mon autorité en agissant comme un dictateur ou en étant impitoyable, s'est défendu Mikel Arteta jeudi en conférence de presse, réagissant au dossier Aubameyang. Je demande juste du respect et de l'engagement. A ce niveau, si je n'y arrive pas, je fais mes valises et je pars ailleurs car c'est le minimum que je puisse demander. Je suis désolé mais je vais attendre cela de tous ceux qui travaillent pour le club, en premier lieu de moi-même. Le jour où je m'écarte de cette mentalité, je prends la porte et je vais faire autre chose. C'est aussi clair que ça. Pour réussir, il faut être passionné par quelque chose et si vous voulez représenter un club de cette taille, avec son histoire, c'est le standard minimum que vous devez apporter."

D'un point de vue sportif, Arsenal a enchaîné trois victoires en Premier League sans Aubameyang. Alexandre Lacazette a récupéré la place de titulaire au poste de numéro 9. Après 18 journées, les Gunners occupent désormais la 4e place du championnat, avec 32 points. "Je ne demanderai jamais à personne de mettre le ballon dans la lucarne à chaque fois qu'il frappera, mais je leur demanderai toujours de faire les bonnes choses chaque jour ce club, ça c'est sûr", a résumé Mikel Arteta sur ses attentes vis-à-vis de ses joueurs.

Après avoir étrillé (4-1) Leeds la semaine dernière, Arsenal se déplace pour le Boxing Day ce dimanche (16h) sur le terrain de Norwich, actuelle lanterne rouge. Ensuite, les hommes de Mikel Arteta recevront Wolverhampton le 28 décembre, avant de commencer l'année 2022 dès le 1er janvier par un choc face à Manchester City.