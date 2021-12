Premier League: Rangnick milite pour le retour des cinq changements

La situation sanitaire en Angleterre étant critique, la tenue de plusieurs matchs de Premier League est menacée depuis quelques jours. En conférence de presse, Ralf Rangnick, le coach de Manchester United, a milité pour le retour des cinq changements.

Depuis l’apparition du Covid-19 en 2020, de nombreux championnats en Europe autorisent les clubs à effectuer jusqu’à cinq changements lors d’un match (en trois sessions, sans compter la mi-temps). Si cette mesure a été maintenue par de nombreux pays lorsque la situation sanitaire a commencé à s'améliorer, ce n’est pas le cas en Angleterre.

Les dirigeants de la Premier League sont revenus à trois remplacements la saison dernière. Une décision qui avait agacé plusieurs techniciens. Alors que l’épidémie menace plusieurs matchs, le nouveau coach de Manchester United a appelé les dirigeants à reconsidérer la question: "Nous sommes dans une situation similaire à celle d’il y a un an et demi, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas comme il y a un an et demi."

L’Allemand a souligné le fait que la Premier League est un cas unique dans les championnats majeurs du continent: "Pour autant que je sache, l’Angleterre est le seul pays d’Europe à n’autoriser que trois remplaçants."

"Je pense que nous devrons sérieusement y réfléchir"

Vu les nombreux cas de Covid-19 que les formations anglaises doivent déplorer, cette solution pourrait arranger les problèmes auxquels sont confrontés les coachs: "Les cinq remplaçants ont été mis en place lorsque le Covid a commencé, et je pense que c’était la bonne décision de le faire pour économiser l’énergie des joueurs, surtout s’ils viennent de se remettre du Covid."

Ralf Rangnick a ainsi émis l’idée de mener une réflexion collective sur ce sujet: "Je pense que nous devrions sérieusement y réfléchir à nouveau. La plupart des joueurs y seraient favorables."