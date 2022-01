Arsenal: Aubameyang donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé

Rentré prématurément à Londres après avoir été déclaré positif au Covid-19 lors de la Coupe d’Afrique des nations avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang a donné de ses nouvelles via un post sur Instagram.

Privé de Coupe d’Afrique des nations avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) a connu un début d’année 2022 catastrophique. Mais sur Instagram, le buteur a fait un point rassurant sur son état de santé.

Rappelons que le joueur avait été testé positif au Covid-19 et avait présenté des lésions cardiaques. Des informations inquiétantes, mais le Gabonais a rassuré ses fans sur les réseaux sociaux: "Salut les gars, je suis revenu à Londres pour faire quelques examens supplémentaires, et je suis heureux de vous dire que mon cœur va bien et suis en bonne santé ! Merci pour vos messages des derniers jours. Je suis déjà de retour." À voir si l’entraîneur d’Arsenal sera enclin à l’appeler pour les prochaines rencontres.

Arteta: "Allons-y étape par étape"

En conférence de presse, Mikel Arteta avait donné des nouvelles de son attaquant et s’était montré évasif sur un potentiel retour d’Aubameyang dans le groupe : "Nous avons l’obligation de nous assurer que le joueur est en bonne santé, qu’il est en bonne condition (…) Allons-y étape par étape, faisons les bons examens et assurons-nous de la bonne santé des joueurs."

Pour rappel, l’ancien milieu de terrain n’a plus fait appel à l’ancien de Saint-Etienne depuis la défaite contre Everton (2-1) le 6 décembre. Depuis cette date, ce dernier a été écarté à cause de problèmes disciplinaires.