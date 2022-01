Premier League: un carton jaune d'un joueur d'Arsenal inquiète la FA qui craint un pari suspect

Selon The Athletic, des bookmakers ont informé la Fédération anglaise qu’une somme d’argent importante et inhabituelle avait été placée sur le fait qu'un joueur d'Arsenal reçoive un carton jaune lors d'un match de Premier League cette saison.

Arsenal se retrouve dans le viseur des instances. Selon les révélations ce mercredi du site The Athletic, la Fédération anglaise s’intéresse à des paris suspects possiblement liés aux Gunners. Des bookmakers auraient informé la FA qu’une somme d’argent importante et inhabituelle avait été placée sur un pari très particulier lors d’un match de Premier League plus tôt dans la saison.

Le pari en question prévoyait qu’un joueur d’Arsenal reçoive un carton jaune. Et il aurait bien été averti au cours de cette rencontre. L’identité du joueur concerné serait connue, mais elle n’a pas été dévoilée par The Athletic, ni par la FA qui prend cette affaire très au sérieux. Elle redoute particulièrement les cas de "spot fixing", du trucage ciblé, et n’a pas oublié le cas Bradley Wood.

La FA vigilante sur les paris illégaux

En 2018, ce défenseur anglais avait écopé de six ans de suspension pour avoir été reconnu coupable d’avoir volontairement pris des cartons jaunes lors de deux matchs de FA Cup, lorsqu’il évoluait du côté de Lincoln City. Sept personnes, dont deux de ses amis proches, avaient parié sur le fait qu’il serait averti. La FA avait alors expliqué que les sommes qui avaient été misées étaient "vraiment exceptionnelles".

En 2020, la FA avait aussi suspendu Kieran Trippier pour dix semaines à cause de paris illégaux. L'ancien latéral de Tottenham avait été jugé coupable de quatre des sept accusations portées contre lui, concernant des paris autour de son transfert des Spurs à l'Atlético en juillet 2019. Selon la presse britannique, il avait fait des confidences imprudentes à son entourage sur son transfert à venir et des amis s'en étaient servis à son insu pour placer des paris sur ce sujet.