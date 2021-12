Arsenal: Aubameyang encore écarté pour le déplacement à Leeds

Déjà absent lors des deux dernières rencontres des Gunners, et destitué du brassard de capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas convoqué par Mikel Arteta pour affronter Leeds, samedi (18h30), en Premier League.

"Il n'est pas disponible." Questionné sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang ce vendredi en conférence de presse, Mikel Arteta ne s'est pas montré très bavard. L'entraîneur d'Arsenal a toutefois confirmé ce qui était annoncé ces dernières heures par les médias britanniques. Aubameyang sera une nouvelle fois absent samedi pour le déplacement des Gunners sur le terrain de Leeds (18h30 sur RMC Sport), à l'occasion de la 18e journée de Premier League.

"Je suis ici pour essayer de prendre des bonnes décisions chaque jour. Mon seul but est de mettre le club dans les meilleures conditions possibles, de défendre nos joueurs et d'obtenir les meilleurs résultats possibles sur le terrain. Ces décisions sont difficiles et désagréables, mais vous devez faire ce que vous pensez être juste", a simplement expliqué Arteta, qui avait déjà décidé de se passer d'Aubameyang pour les rencontres de championnat contre Southampton (3-0) et West Ham (2-0).

Sans lui, Arsenal a donc signé deux victoires convaincantes pour s'installer à la quatrième place du classement derrière le trio City-Liverpool-Chelsea. Mis à l'écart, l'international gabonais (32 ans) a aussi perdu son statut de capitaine à cause d'un problème disciplinaire.

Une saison galère pour Aubameyang

D'après la presse anglaise, il paie le fait d'être revenu en retard d'un passage en France. La quarantaine de 48 heures imposée à son retour en Angleterre lui avait fait rater un entraînement. "Après sa dernière infraction disciplinaire, la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de l'équipe. Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu'ils suivent les règles et les usages sur lesquels nous nous sommes mis d'accord", a fait savoir Arsenal mercredi dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois qu'Aubameyang, sous contrat jusqu'en 2023, est sanctionné par son club et son entraîneur. En mars dernier, Arteta avait choisi de ne pas l'aligner pour le derby contre Tottenham parce qu'il était arrivé en retard à une réunion d'avant-match. L'ancien buteur de Saint-Etienne et du Borussia Dortmund, qui avait hérité du brassard en 2019 quand il avait été retiré à Granit Xhaka, vit décidément une saison galère, lui qui n'a trouvé le chemin des filets qu'à quatre reprises en Premier League. Loin de ses standards affichés lors de ses deux premières années à Arsenal.