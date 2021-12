Premier League: la bonne opération pour Arsenal, qui domine West Ham

Arsenal a réalisé la bonne opération de la soirée de Premier League, mercredi, en prenant le meilleur sur West Ham (2-0).

La Premier League est actuellement secouée par une énorme vague de Covid-19, mais le calendrier suit son cours. Relativement épargné par la pandémie, Arsenal recevait West Ham, mercredi. Malgré un contexte difficile, après le retrait du capitanat à Pierre-Emerick Aubameyang la semaine passée pour écarts disciplinaires, les Gunners ont réussi à s’imposer (2-0), en ayant dominé le match de bout en bout.

>> La Premier League, c'est à suivre en direct sur RMC Sport

Après une première période maîtrisée, les hommes de Mikel Arteta ont entériné leur succès en seconde mi-temps. Trois minutes à peine après le retour du vestiaire, c’est Gabriel Martinelli, bien servi par Alexandre Lacazette, qui a ouvert le score du pied droit (1-0, 48e). En difficulté, les Hammers se sont ensuite retrouvés à 10 contre 11, après l’expulsion de Vladimir Coufal, coupable d’une faute dans la surface synonyme de deuxième carton jaune.

Penalty manqué pour Lacazette

Si Alexandre Lacazette a échoué à transformer le penalty qui en a suivi (67e), en butant sur Lukasz Fabianski, les Gunners ont fini par définitivement se mettre à l’abri en fin de rencontre. Sur un contre rondement mené par Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe a réussi à se débarrasser du marquage pour décocher une frappe du gauche décisive (2-0, 87e). Avec cette victoire, Arsenal dépasse au classement son adversaire du soir et remonte à la 4e place de la Premier League, en attendant le match en retard de Manchester United.

Dans les autres rencontres de la soirée, Wolverhampton est allé l’emporter à Brighton (0-1). Solide défensivement, les Wolves ont su profiter de gros ratés de la part des Seagulls et s’en sont remis à Romain Saïss, auteur du seul but de la rencontre juste avant la mi-temps. Dans le même temps, Crystal Palace a concédé le nul à Southampton (2-2), dans un match de deuxième moitié de tableau, avec notamment un but égalisateur d’André Ayew.