Tuchel dit vouloir parler avec Aubameyang après sa mise à l'écart à Arsenal

Pour cause de problèmes disciplinaires, Pierre-Emerick Aubameyang s’est vu retirer le capitanat d’Arsenal par le staff, la semaine passée. Une situation qui a peiné Thomas Tuchel, son ancien entraineur, qui a expliqué qu’il "en parlerait avec lui".

Les temps sont durs pour Arsenal. En crise dans le jeu et en tribunes, le club londonien connait une passe compliquée en interne. Dans l’œil du cyclone, son attaquant star et capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, n’a inscrit que quatre buts cette saison et s’est rendu coupable de plusieurs écarts disciplinaires. La sanction ne s’est pas faite attendre: la semaine passée, Mikel Arteta, l’entraineur des Gunners, a officialisé qu’il ne porterait plus le brassard jusqu’à nouvel ordre.

Une annonce qui a visiblement peiné Thomas Tuchel, actuel manager de Chelsea, qui a dirigé Aubameyang avec le Borussia Dortmund, entre 2015 et 2017. L’Allemand a expliqué qu’il s’entretiendrait avec son ancien joueur à ce sujet. "Je lui parlerai à un moment, mais je ne veux pas le déranger, a-t-il expliqué. Il était un joueur très important pour moi, nous avions une relation très intime. Aujourd’hui encore, quand on se voit, c’est toujours très sympa. Je ne peux dire que des choses positives au sujet de lui, en tant que joueur et personne."

"Désolé pour lui"

Pour autant, Tuchel s’est gardé de juger les décisions managériales des Gunners. "Je me sens désolé pour lui, qu’il soit dans le mal, parce que ce n’est pas là où il devrait être avec ses qualités et que ça ne correspond pas à la personne qu’il est, je le maintiens, a-t-il élaboré. Mais je ne suis impliqué dans ce qu’il se passe dans son club. Je veux faire preuve de respect et ne pas juger ce qui est juste ou non."

Avec cette décision, le staff d’Arsenal espère certainement secouer son groupe, quitte à se passer d’un de ses meilleurs éléments. Aubameyang n’a en effet pas été retenu pour la réception de West Ham ce mercredi (21h), après avoir raté le match face à Southampton (3-0) samedi dernier. En cause, un retour trop tardif d’un déplacement à l’étranger, que le club avait pourtant autorisé au préalable, qui lui aurait fait rater l’entrainement. "Je pense que nous avons été très clairs sur le fait qu'il y a certains principes, que nous nous sommes fixés, qui ne sont pas négociables dans l'équipe", avait laconiquement commenté Arteta ce week-end.