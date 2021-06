Arsenal: Aubameyang s'invite et régale lors d'un tournoi amateur au Mans

En vacances depuis la fin de la saison de Premier League avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est venu participer à un tournoi entre quartiers organisé au Mans.

De l'Emirates Stadium au Parc de la Californie, un terrain non pas situé sur la côte ouest des Etats-Unis... mais au sud du Mans. C'est là que Pierre-Emerick Aubameyang, en vacances depuis la fin de la saison en Angleterre, a débarqué pour participer à un tournoi local. En toute simplicité. Sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, l'international gabonais de 31 ans apparaît avec la tenue des Gunners, en train d'affronter des joueurs amateurs, surpris par sa présence à cet événement ou paniqués à l'idée de devoir défendre sur lui.

En toute décontraction

On peut d'ailleurs le voir inscrire un sublime but devant un public bien sûr acquis à sa cause. Une belle publicité pour ce tournoi de quartiers, une "Coupe d'Afrique des nations" version Le Mans. Des compétitions de ce type sont régulièrement organisées un peu partout en France, notamment en région parisienne, pour imiter la véritable CAN, dont la prochaine édition aura lieu au Cameroun début 2022. Avec parmi les équipes qualifiées le Gabon d'Aubameyang, buteur à dix reprises cette saison en Premier League.

Selon Ouest-France, le natif de Laval, passé notamment par Monaco et Saint-Etienne avant d'exploser au Borussia Dortmund, aurait l'habitude de revenir dans la Sarthe pour revoir ses amis.