Arsenal: bientôt une statue d'Arsène Wenger à l'Emirates Stadium?

Selon The Telegraph, Arsenal envisage d'ériger une statue d'Arsène Wenger à l'extérieur de l'Emirates Stadium en 2023.

Arsène Wenger va peut-être rejoindre Tony Adams, Thierry Henry, Herbert Chapman et Dennis Bergkamp. Arsenal songe à ériger une statue de son mythique entraîneur français à l'extérieur de l'Emirates Stadium, selon une information rapportée mardi par The Telegraph. L'inauguration pourrait avoir lieu en 2023.

L'ébruitement de ce projet survient au lendemain du premier retour d'Arsène Wenger à l'Emirates Stadium depuis son départ du club en 2018. Celui qui est désormais directeur du développement de la Fifa se trouvait en tribunes pour assister à la victoire 3-1 des Gunners contre West Ham en Premier League. Lorsqu'il est apparu sur les écrans géants du stade, les supporters ont entonné le chant There is only one Arsène Wenger, qui a souvent résonné entre 1996 et 2018 quand il entraînait le club londonien.

Poussé vers la sortie en 2018

"J'espère qu'il aura envie de passer plus de temps avec nous et dans l'environnement de l'équipe, car il a tellement d'influence", a déclaré son ancien capitaine et actuel coach Mikel Arteta. "Pour tout le monde au club, il est tellement important (...) J'espère qu'il a pu mesurer tout le bien que les gens pensent de lui, quelle place il a dans l'histoire de ce club", a ajouté le technicien espagnol, qui a été dirigé par Wenger de 2011 à 2016.

Arsène Wenger, 73 ans, a remporté avec Arsenal trois titres de champion d'Angleterre (1998, 2002, 2004) et sept éditions de la FA Cup. Il a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2006. Même si son équipe a toujours terminé dans le top 6 de la Premier League, le technicien français était de plus en plus critiqué par les supporters. Sous pression, il avait décidé en avril 2018 de quitter son poste à l'issue de la saison 2017-2018.