Arsenal – Brighton : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la trente-sixième journée de Premier League ce dimanche. Dans l'après-midi, Arsenal accueille Brighton. Voyons tout de suite comment suivre cette rencontre.

Pour Arsenal, l’équation est simple : il faut gagner pour continuer à croire au titre. Car à l’aube de cette trente-sixième journée, le club de Londres n’a plus son destin entre les mains.

Si Arsenal s’affiche avec un retard d’un point sur Manchester City, les Gunners comptent aussi un match disputé en plus. Pour les joueurs de Mikel Arteta, la quête du titre doit passer par un parcours sans faute d’ici la fin de saison et au moins deux faux-pas de Manchester City. En face, l’équipe chère à Arsène Wenger retrouve Brighton, auteur d’une bonne saison. Septièmes du championnat, les joueurs de Brighton affichent un bilan plus qu’honorable de 16 victoires, 7 matchs nuls et 10 défaites pour 55 points au compteur. En cas de fin de saison canon, Brighton pourrait même décrocher une place européenne. Mais pour cela, il faudra espérer plusieurs faux pas d’équipes mieux classées comme Liverpool ou encore Tottenham. A nouveau buteur face à Newcastle le week-end dernier, le milieu de terrain norvégien Martin Odegaard devrait démarrer cette rencontre pour les Gunners. En face, Brighton s’en remettra notamment à l’ancien mancunien Danny Welbeck. Sans plus attendre, voici les détails pour suivre cette affiche en direct.

Arsenal – Brighton : à quelle heure ?

