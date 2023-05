Arsenal – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la trente-quatrième journée de Premier League ce mardi. Arsenal accueille son voisin londonien de Chelsea. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre.

Après la lourde défaite infligée par Manchester City le week-end dernier, Arsenal n’a plus vraiment son destin entre les mains. Après 33 matchs disputés, les Gunners affichent un retard d’un point par rapport aux hommes de Pep Guardiola.

Si Arsenal a fait la course en tête toute la saison, cette fin d’exercice semble difficile pour les hommes de Mikel Arteta. Sur les 4 dernières rencontres de Premier League, Arsenal n’a plus connu la moindre victoire avec un bilan d’une défaite pour 3 matchs nuls. A l’heure d’entamer cette nouvelle journée, Arsenal affiche 75 points au compteur grâce à un bilan global de 23 victoires, 6 matchs nuls et 4 défaites. En face, Chelsea a probablement hâte de terminer un exercice 2022 / 2023 qui sera à oublier. Après 32 matchs disputés, le club actuellement entraîné par Franck Lampard ne pointe même pas dans la première partie de tableau. Fort d’un bilan de 39 points et 10 victoires, 9 matchs nuls pour 13 défaites, les Blues sont douzièmes et n’ont plus aucun espoir d’accrocher l’Europe en fin de saison. Pour cette nouvelle affiche, Arsenal s’en remettra comme souvent à son maître à jouer Martin Odegaard. Voyons maintenant comment vous pouvez suivre cette affiche.

Arsenal – Chelsea : à quelle heure ?

Pour suivre cette dernière rencontre de la trente-quatrième journée entre Arsenal et Chelsea, rendez-vous ce mardi dès 21 heures sur la chaîne CANAL+ Foot.

