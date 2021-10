Arsenal-Crystal Palace: Lacazette arrache le nul à la dernière minute

Mené jusqu'à la 95e minute de jeu, Arsenal a finalement réussi à arracher le nul face au Crystal Palace de Patrick Vieira ce lundi soir (2-2, sur RMC Sport), grâce à un but d'Alexandre Lacazette dans les dernières secondes.

Pour son grand retour devant les supporters d'Arsenal en tant qu'entraîneur en chef de Crystal Palace, Patrick Vieira a bien failli réaliser un gros coup, ce lundi soir à l'Emirates Stadium en Premier League. Sauf que le technicien français a vu ses rêves de victoire anéantis dans les ultimes secondes par un autre Français: Alexandre Lacazette. Grâce à un but marqué au bout du bout du temps additionnel (90e+5), son premier de la saison en championnat, l'ancien attaquant lyonnais a permis aux Gunners d'éviter la défaite (2-2), et de limiter le casse en prenant un point.

Arsenal, qui avait débuté en août sa saison par trois défaites, poursuit donc sa petite série d'invincibilité (3 victoires, 2 nuls) mais reste tout de même scotché à la 12e place du classement (11 pts), à quatre longueurs du quatrième, Brighton. Avec une seule victoire au compteur en huit journées (8 pts), les Eagles de Vieira sont eux 14es, et toujours menacés par la zone rouge.

Odsonne Edouard a également marqué

Cette fois, Crystal Palace semblait pourtant avoir fait le plus gros du travail. Dominé en début de match, et logiquement mené après un but d'Aubameyang (1-0, 8e), Palace était peu à peu revenu dans la partie, pour recoller par l'intermédiaire de Benteke (1-1, 50e), avant que l'ex-Bleuet Odsonne Edouard ne lui permette de prendre les devants sur une frappe flottante (2-1, 73e) - sa 3e réalisation en Premier League. Mais c'était sans compter sur les longues minutes de temps additionnel, et donc l'abnégation de Lacazette, qui a pu célébrer son égalisation par un petit bain de foule.

Arsenal tentera désormais de renouer avec la victoire vendredi soir, face à Aston Villa. Crystal Palace recevra lui samedi un autre mal classé, Newcastle.