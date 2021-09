Premier League: "Son apport pour Crystal Palace est énorme", Klopp admiratif du travail de Vieira

Les Eagles de Patrick Vieira affrontent le Liverpool de Jürgen Klopp, samedi en Premier League (16 heures). L’occasion pour l’entraîneur allemand de tresser des lauriers à son homologue tricolore, qui a selon lui ravivé la flamme àCrystal Palace depuis son arrivée.

Quand le compliment provient de l’un des meilleurs entraîneurs d’Angleterre et d’un vainqueur de la Ligue des champions, c’est forcément gratifiant. A la tête de Crystal Palace depuis cet été, Patrick Vieira connaît des débuts honorables avec les Eagles: 11e du championnat, le coach français de 45 ans a remporté un succès retentissant sur sa pelouse contre le leader Tottenham lors de la précédente journée (3-0), et obtenu deux nuls ainsi qu’une défaite lors des trois premières levées.

Un bilan suffisant pour recevoir les louanges de Jürgen Klopp, assis sur le podium de la Premier League avec Liverpool et visiblement admiratif du travail réalisé par l’ancien de l’OGC Nice depuis son arrivée cet été. Lui qui a amené Palace a évolué dans un style bien plus offensif que la saison passée sous Roy Hodgson.

"C’est maintenant une vraie équipe de foot"

"L’apport de Vieira à Crystal Palace? Enorme, a lâché Klopp vendredi en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Championnat Liverpool-Palace (16 heures). C’est maintenant une vraie équipe de foot et Vieira a une idée très claire de ce qu’il veut mettre en place. (…) Ils sont en construction. C’est un gros changement mais ils s’en sortiront bien, j’en suis sûr." Hodgson appréciera.

Et Klopp de poursuivre sur le potentiel offensif des Eagles, qui ont marqué 5 buts en quatre journées. "En attaque, leurs points forts sont incroyables. Odsonne Edouard vient d’arriver et il a marqué deux buts, en réalisant un record (devenu contre Tottenham joueur le plus rapide à marquer pour ses débuts en Premier League, ndlr). Ils ont aussi Ayew, Benteke, Mateta, et évidemment Zaha. Tout cela est d’une incroyable qualité."

Klopp en a profité pour annoncer qu’il effectuerait un petit turnover face aux Eagles de Vieira, pour conclure une semaine à trois matches (victoire 3 à 0 à Leeds samedi dernier, puis un succès 3 à 2 contre l’AC Milan mercredi en Ligue des champions).