Arsenal - Fulham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la troisième journée de Premier League ce samedi après-midi. Dans l’un des chocs de l'après-midi, Fulham retrouve Arsenal. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre ce derby londonien entre Arsenal et Fulham, rendez-vous ce samedi dès 16 heures sur les antennes de CANAL+ Foot.

Pour cette affiche, le groupe CANAL+ propose à nouveau son expertise avec une équipe qui couvre l’ensemble de la saison de Premier League, comme lors de l’exercice précédent.

Les Gunners veulent enchaîner sur une troisième victoire consécutive

Deux victoires en deux matchs. C’est le bilan pour le moment parfait des joueurs d’Arsenal en ce début de saison. En ouverture, les Gunners ont dominé Nottingham Forest sur le score de 2 buts à 1 avant de l’emporter par la plus petite des marges face à Crystal Palace lors de la deuxième journée. Deux résultats qui permettent aux hommes de Mikel Arteta de pointer à la troisième place du classement, à égalité de points avec les deux premiers. En face, Fulham a connu le bon et le moins bon avec une victoire 1-0 sur la pelouse d’Everton lors de la première journée et une sévère défaite à domicile (0-3) face à Brentford. Après ce revers, les coéquipiers d’Alexander Mitrovic auront à cœur de se racheter. Mais à l’extérieur, face à Arsenal, la tâche risque d’être compliquée.

