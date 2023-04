Premier League: selon Carragher, Arsenal a désormais besoin d'un "miracle" pour le titre

Ancien défenseur central de Liverpool et observateur avisé de la Premier League, Jamie Carragher estime qu’Arsenal doit absolument gagner sur la pelouse de Manchester City ce mercredi pour continuer à croire au titre. Les Gunners ont lâché deux nouveaux points à domicile contre Southampton vendredi soir (3-3).

Arsenal est condamné à réaliser "quelque chose de miraculeux". Selon les dires de Jamie Carragher, le vent a tourné pour les Gunners, qui ont arraché le match nul à domicile face à la lanterne rouge Southampton ce vendredi soir (3-3). L’ancienne gloire de Liverpool pense que Manchester City, pointé à 5 longueurs avec deux matchs de moins, est mieux parti pour aller décrocher le titre.

"Je ne suis pas tout à fait sûr que le point fasse une telle différence pour Arsenal, déclare le consultant au micro de Sky Sports sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Ils doivent probablement aller à Manchester City et obtenir trois points s'ils veulent gagner le championnat. C'est toujours entre les mains d'Arsenal, et cela vous montre à quel point ils étaient en avance".

"Si Arsenal perd contre Manchester City, c'est fini"

"Ils ont perdu six points lors des trois derniers matchs", note Carragher, alors que les Gunners restent sur trois nuls de rang et voient leur avance fondre comme neige au soleil. "Ils ont six matchs à disputer maintenant, et ils devront aller faire quelque chose de spécial d'ici la fin de la saison", poursuit-il alors que Chelsea et Newcastle se dresseront sur la route d’Arsenal après le choc contre Manchester City, prévu ce mercredi.

"S'ils font match nul, que dira Mikel Arteta à la fin du match?, interroge l’ancien défenseur central. Manchester City aura encore des matchs difficiles. Ils doivent se déplacer à Brighton et à Everton, ce ne seront pas des matchs faciles. (…) Arsenal veut gagner le match, mais il ne doit pas le perdre. S'il perd le match, c'est fini. Un match nul n'est pas la fin du monde pour Manchester City".

"Il y a toutes les caractéristiques d'une équipe qui vacille", estime Neville

Son collègue Gary Neville affirme de son côté que la pression sera sur les épaules des Skyblues ce mercredi. "C'est le seul match qu'il leur reste où tout le monde pensera que Manchester City est le favori, estime l’ancien défenseurs de Manchester United. Est-ce que cela soulage les joueurs d'Arsenal et libère leur esprit? Parce qu'ils sont devenus un peu plus tendus au cours de ces deux derniers matchs".

"Les joueurs d'Arsenal doivent jouer avec la liberté et l'excitation avec laquelle ils ont joué toute la saison, ajoute Neville. Le souci, c'est qu'ils encaissent des buts et que City est expérimenté et sent l’odeur du sang. Il y a ici toutes les caractéristiques d'une équipe qui vacille. Ils ont l'air fatigués, ils font des erreurs, ils ont l'air nerveux et ne font pas ce qu'ils ont fait lors des matchs de toute la saison. Ce sont tous les signes distinctifs d'une équipe qui a du mal à s'en sortir". Reste à savoir si les hommes d’Arteta parviendront à se relever et résister jusqu’au bout de la dernière ligne droite.