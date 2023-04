Arsenal – Leeds : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite de la vingt-neuvième journée de Premier League ce samedi. Dans l’une des affiches de l’après-midi, Arsenal accueille Leeds. Zoom sur l’heure et la chaîne pour suivre la rencontre en direct.

Après 28 matchs disputés, Arsenal continue sur sa lancée en restant solide leader de Premier League. À l’occasion de ces 28 matchs, les Gunners ont connu la victoire à 22 reprises pour 3 matchs nuls et 3 défaites.

Offrez Canal+ Regardez le match ! Canal+ diffuse le match alors profitez de l'offre d'abonnement ! J'en profite

Grâce à ce bilan de 69 points, les hommes de Mikel Arteta devancent Manchester City de 8 points, avec un match en moins pour les joueurs de Pep Guardiola. Ce matelas permet à Arsenal d’aborder ses rencontres avec sérénité. Depuis sa défaite contre Manchester City (1-3), Arsenal n’a connu que la victoire en Premier League et reste sur 6 succès de rang. En face, les Gunners retrouveront Leeds qui pointe à la quatorzième place du championnat avec un bilan de 6 victoires, 8 matchs nuls pour 13 défaites. Loin d’être assurés du maintien, les joueurs de Leeds espèrent bien créer la sensation de cette vingt-neuvième journée en venant à bout d’une équipe qui a seulement perdu à 3 reprises cette saison. En cas de victoire, Leeds contribuerait à totalement relancer le championnat alors que tout le monde attend désormais le deuxième duel direct entre Arsenal et Manchester City. Mais alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce duel entre Arsenal et Leeds ? On vous dit tout juste en dessous !

Arsenal – Leeds : à quelle heure ?

Pour suivre cette rencontre entre Arsenal et Leeds, rendez-vous ce samedi dès 16 heures sur les antennes de CANAL+ Foot. Pour profiter de la rencontre avec une qualité d’image optimale, vous pourrez souscrire à l’offre CANAL+ Sport. Une offre qui, comme son nom l’indique, est orienté sur le sport avec la possibilité de suivre toutes les retransmissions sportives du groupe, mais aussi celles d’autres chaînes. Car l’offre CANAL+ Sport permet aussi d’accéder aux canaux d’Eurosport en plus des 10 chaînes de beIN SPORTS. Le tout, pour 34,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois.

Cliquez ici pour voir le match !

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.