Arsenal – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est l’un des matchs à ne pas rater du week-end ! Arsenal reçoit Liverpool pour la dixième journée de championnat. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Arsenal – Liverpool !

Les Gunners enchaînent les victoires depuis le début de la saison. En effet, Arsenal est premier du classement avec 21 points et 7 victoires. Toutefois, les joueurs de Mikel Arteta sont talonnés par Manchester City, second avec 20 points. Cette rencontre est donc capitale pour Arsenal.

De leur côté, les Reds sont neuvièmes avec 10 points. Leur dernière rencontre face à Brighton s'est soldée par un match nul (3-3). Cependant, les statistiques de Liverpool soulignent la capacité des Reds à percer les défenses adverses. Dix-huit buts ont été inscrits en seulement 7 matchs.

Regardez le match Arsenal – Liverpool ce week-end !

Le match Arsenal – Liverpool est diffusé ce dimanche 9 octobre en direct sur la chaîne CANAL+ à partir de 17 heures 30. Retrouvez les matchs de la Premier League via l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement de 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24, 99 euros par mois. Ainsi, vous accédez dès l’inscription à tous les programmes diffusés sur les chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS. Séries originales, films du box-office ou événements sportifs, le choix est large ! Par ailleurs, les chaînes CANAL+ proposent des émissions et des documentaires sur des sujets variés. Histoire, société, sciences, animaux ou compétitions de football, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Profitez des contenus en direct ou en replay sur le support de votre choix et en 4K UHD, sur les écrans compatibles.

