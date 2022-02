Arsenal: Mikel Arteta répond aux critiques d’Aubameyang, parti au Barça

Parti au mois de janvier au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a terminé sur une mauvaise note son aventure à Arsenal. Si l’attaquant a désigné Mikel Arteta comme le principal responsable de cette situation, ce dernier pense au contraire qu’il a été la "solution".

Depuis sa venue à Arsenal en hiver 2018, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours été le buteur vedette de l’équipe et a bon nombre de fois sauvé les siens de situations compliquées. Mais la saison 2021-2022 a été un calvaire pour le Gabonais chez les Gunners. Peu décisif, avec quatre buts en Premier League, le joueur a vu son coach Mikel Arteta l’écarter du groupe pour des raisons disciplinaires.

N’ayant plus vraiment d’avenir à Londres, le joueur a rejoint il y a quelques jours le FC Barcelone. L’occasion pour lui de désigner Arteta comme "le problème" dans cette fin d’aventure difficile. En conférence de presse, ce dernier a réagi aux mots de l’attaquant: "La façon dont je me vois dans cette relation, c'est d'être la solution, pas le problème. J’ai été la solution à 100%."

"Je suis reconnaissant pour ce que Auba a fait"

Malgré ces tensions, Arteta tenait à féliciter Aubameyang pour l’importance qu’il a eu lors de son passage à Arsenal: "Je suis reconnaissant pour ce que Auba a fait au club et pour sa contribution depuis que je suis ici." Tout en affirmant que l’heure était certainement au changement et que les deux parties n'avaient plus d’avenir ensemble: "Je pense que cela s’est terminé de la meilleure façon possible pour tout le monde. Je pense que lorsque les choses changent, le contexte change et cela fait partie du football (…) Vous devez passer à autre chose."

Entré en jeu lors de la victoire du Barça (4-2) contre l’Atlético de Madrid, le joueur de 32 ans a connu ses premières minutes de temps de jeu avec sa nouvelle formation.