Barça: Aubameyang défend son ami Dembélé

Le FC Barcelone a présenté sa nouvelle recrue Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) ce jeudi. Et ce dernier s’est rapidement prononcé sur le cas de son ami Ousmane Dembélé, qu’il a bien connu à Dortmund et actuellement écarté pour les matchs de l’équipe catalane.

En signant au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) a retrouvé une région qu’il connaît bien puisqu’une partie de sa famille y vit. L’attaquant gabonais va également croiser la route de vieilles connaissances dans le vestiaire du Barça, comme Ousmane Dembélé qu’il a côtoyé pendant une saison au Borussia Dortmund (2016-2017). Mais les retrouvailles entre les deux hommes sur le terrain risquent d’attendre un peu puisque le Français, qui ne souhaite pas prolonger, est écarté des matchs.

Interrogé sur la situation du champion du monde, l’ancien joueur de Saint-Etienne est resté concis, tout en espérant une issue favorable sur ce dossier compliqué. Il l’a aussi défendu face aux critiques sur son comportement. "Je dois dire la vérité, il s'entraîne très bien, a-t-il déclaré. En tant qu'ami, j'espère que lui et le club trouveront une solution."

Lui aussi a vécu une situation conflictuelle à Arsenal puisqu’il a été écarté en décembre pour des problèmes de comportements. Mais il se sent bien. "Je me sens prêt et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de jouer en Premier League, confie-t-il. Cela m'a beaucoup aidé et je pense que je suis prêt à jouer le style du Barça. J'ai hâte de commencer."

Xavi le voit en 9

Il a d’ailleurs des idées plutôt claires sur son positionnement. "J'ai parlé un peu avec Xavi, a-t-il expliqué. Il me voit jouer 9 et je serai bientôt là. S'il a besoin de moi sur l'aile, il n'y aura pas de problème." Il a aussi fait part de son grand bonheur de découvrir un championnat qui l’a toujours fasciné. "J'ai toujours rêvé de jouer en Liga, c'est une opportunité incroyable, savoure-t-il. C'est l'opportunité d'une vie et tout le monde sait que le Barça est l'un des meilleurs clubs. Je suis très heureux."