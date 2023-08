Arsenal - Nottingham : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Après sa victoire au Community Shield face à City, Arsenal retrouve les terrains de PL. Pour cette première affiche, le club londonien défie Nottingham. Voyons comment suivre la rencontre.

Pour les supporters d’Arsenal, les fans de Nottingham ou encore plus largement pour les amoureux du ballon rond, sachez que cette rencontre entre les deux équipes est à suivre ce samedi dès 13 heures 30 sur les antennes de CANAL+ Foot, une chaîne du groupe CANAL+.

Arsenal : Objectif titre ?

Battus l’an dernier par Manchester City, les joueurs d’Arsenal abordent cette exercice 2023 / 2024 dans la peau d’un outsider face aux hommes de Pep Guardiola. Car après une saison conclue à la deuxième place, les hommes de Mikel Arteta arrivent avec le couteau entre les dents. Pour son premier match de la saison, le technicien espagnol pourrait titulariser Kai Havertz, l’ancien joueur de Chelsea. Sur les côtés, Saka et Martinelli pourraient aussi animer les attaques des Gunners. Des Gunners qui abordent la rencontre avec le plein de confiance suite à leur victoire aux pénaltys face à Manchester City lors du Community Shield. En face, Nottingham Forrest a terminé la saison dernière à la seizième place avec 4 points d’avance sur le premier club relégué. Pour cette nouvelle saison, l’objectif du club sera tourné vers le maintien dans l’élite. Voyons ensemble une offre pour suivre toute la saison ou simplement ce match en particulier.

Comment suivre Arsenal - Nottingham ?

Comme nous l’avons vu, cette rencontre entre Arsenal et Nottingham est à suivre ce samedi dès 13 heures 30 sur les antennes de CANAL+ Foot. Pour fêter la reprise des championnats, CANAL+ propose en ce moment une offre à ne surtout pas manquer. Pour 25,99 euros par mois et avec un engagement de 24 mois, vous disposerez d’un accès complet à l’intégralité des chaînes de CANAL+, en plus de pouvoir zapper sur l’une des 10 chaînes de beIN SPORTS ou d’Eurosport. Grâce à cette offre, vous pourrez suivre l’ensemble des rencontres de Ligue des Champions et garder un œil sur les clubs des grands championnats européens.

