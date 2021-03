Arsenal: sanctionné pour son retard contre Tottenham, Aubameyang l’aurait très mal pris

Pierre-Emerick Aubameyang est resté sur le banc lors de la victoire d’Arsenal face à Tottenham, dimanche en Premier League (2-1). L’attaquant gabonais a été sanctionné pour être arrivé en retard au rassemblement des Gunners. Après le match, il a vite quitté l’Emirates Stadium, sans célébrer ce derby victorieux avec ses partenaires.

Certains habitants du nord de Londres ont aperçu dimanche une Ferrari grise coincée dans le trafic. A l’heure du déjeuner. A bord du bolide à la peinture métallisée, Pierre-Emerick Aubameyang a dû prendre son mal en patience pour vaincre les bouchons de la capitale londonienne. Au point d’arriver en retard au rassemblement d’Arsenal à l’Emirates Stadium. A quelques heures d’affronter Tottenham, lors de la 28e journée de Premier League.

Alors qu’il devait être titulaire pour ce derby attendu, l’attaquant de 31 ans a finalement été laissé sur le banc par Mikel Arteta. Décidé à marquer le coup, le coach espagnol n’a même pas fait entrer son buteur gabonais durant la rencontre. Le visage fermé, Aubameyang a assisté au bord du terrain à la victoire de ses partenaires (2-1). Martin Odegaard et Alexandre Lacazette (sur penalty) ont répondu à l’inspiration d’Erik Lamela, auteur d’un superbe coup du foulard.

Aubameyang devrait écoper d’une amende

Dès le coup de sifflet final, l’ancien joueur de Dortmund s’est engouffré dans le tunnel de l’Emirates pour rentrer rapidement au vestiaire. Selon The Athletic, il a ensuite quitté le stade vingt-trois minutes plus tard, sans célébrer ce succès avec ses partenaires, ni se joindre aux remplaçants pour effectuer un décrassage sur la pelouse. Lorsque la voiture d’Aubameyang est sortie du parking de l’Emirates, Arteta était encore en train de répondre aux questions des journalistes. "Nous savons à quel point "Auba" est important pour nous et pour le club. Ça a été réglé alors passons à autre chose", a expliqué l’entraîneur des Gunners.

