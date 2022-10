Arsenal – Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, le choc des titans a lieu à l’Arsenal Stadium. Tottenham rencontre Arsenal pour un derby 100 % londonien. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Arsenal – Tottenham !

Pour leur premier affrontement en Premier League, Arsenal et Tottenham jouent la première place du classement. À l’heure actuelle, Arsenal est premier avec 18 points, 6 victoires et 1 défaite. Toutefois, les rangs d’Arsenal comptent plusieurs absents de poids, dont Mohamed Elneny et Emile Smith-Rowe.

Offre Canal+ Regarder Arsenal - Tottenham Profitez des offres Canal+ pour regarder le match de football ! J'en profite

En plus, la titularisation de Ben White et de Martin Odegaard, le capitaine, est encore incertaine. Du côté de Tottenham, les Spurs se placent à la troisième position avec 17 points et aucune défaite. Les joueurs d’Antonio Conte montrent des capacités offensives solides, aussi bien en Premier League qu’en Champions League. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Arsenal – Tottenham !

Regardez le match Arsenal – Tottenahm avec l’offre CANAL+ !

Ce samedi 1er octobre à 13 heures 30, retrouvez en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT le match Arsenal – Tottenham. Vous pouvez regarder les grandes affiches de la Ligue des Champions, de la Premier League et de la Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 avec engagement 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24, 99 euros par mois. Vous accédez dès l’inscription à l’ensemble des contenus diffusés sur les chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS, en direct ou en replay. Émissions ou documentaires, les enfants bénéficient de programmes adaptés à leur âge. Quant aux adultes, ils profitent des films du box-office, de la diffusion des grands événements sportifs ou des séries originales CANAL+ sur TV, PC, smartphone, tablette et en 4K UHD, selon compatibilité.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.