Grand retour en Premier League pour Gerrard, officiellement nommé entraîneur d'Aston Villa

Quelques jours après avoir remercié Dean Smith, Aston Villa, 16e de Premier League, a officialisé ce jeudi la nomination de Steven Gerrard - jusque-là coach des Glasgow Rangers - au poste d'entraîneur. L'ancienne légende de Liverpool retrouve ainsi l'élite anglaise.

Ce n'est pas sur le banc de son club de toujours, mais Steven Gerrard est de retour en Premier League. Comme l'indiquaient les médias britanniques depuis plusieurs jours, Aston Villa a officiellement nommé ce jeudi l'ancien milieu de terrain de Liverpool au poste d'entraîneur.

Gerrard, 41 ans, succède ainsi à Dean Smith, limogé dimanche dernier par le club de Birmingham après une nouvelle défaite contre Southampton (1-0), faisant chuter les Villans à la 16e place du championnat anglais.

Presque cinq ans de coaching

Après 17 saisons pros chez les Reds, et un an et demi au Los Angeles Galaxy en MLS, Steven Gerrard avait raccroché les crampons à la fin de l'année 2016, avec la ferme intention de se reconvertir comme entraîneur.

Très vite, l'ex-international anglais avait pris en charge des équipes de jeunes de Liverpool, dirigeant notamment les U19 en Youth League. Après ces quelques mois "d'échauffement", Gerrard avait ensuite été nommé entraîneur en chef des Glasgow Rangers à l'été 2018.

En 192 matchs sur le banc du club écossais, le technicien a signé 124 victoires, pour 41 nuls et 27 défaites, et permis aux Rangers de devenir champions en 2021, dix ans après le dernier titre. Le Telegraph évoque une compensation d'un peu plus de 4,6 millions pour les Rangers.

Quelques mots pour Glasgow

"Aston Villa est un club avec une riche histoire dans le football anglais et je suis extrêmement fier de devenir son nouvel entraîneur en chef, a réagi le technicien. Dans mes conversations avec Nassef (Sawiris, co-propriétaire), Wes (Edens) et le reste du conseil d'administration, j'ai compris que leurs plans étaient ambitieux pour le club et je suis impatient de les aider à atteindre leurs objectifs."

Pour cela, Gerrard a toutefois dû "lâcher" les Rangers au beau milieu de la saison. "Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont associés aux Glasgow Rangers pour m'avoir donné l'opportunité de gérer un club de football aussi emblématique, salue-t-il. Les avoir aidé à remporter un 55e titre de champion, un record, occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Je souhaite aux joueurs, au staff et aux supporters le meilleur pour l'avenir."