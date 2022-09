Bailly (OM): "Manchester United devrait éviter de favoriser les joueurs anglais"

Arrivé à l'OM en fin de mercato, Eric Bailly a fait des confidences au Times Sport. Il n'a pas été tendre avec la gestion des joueurs étrangers à Manchester United.

"Manchester United devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner sa chance à tout le monde, a lâché Eric Bailly dans un entretien accordé au Times. "Cela n'arrive pas à Chelsea ou dans d'autres grands clubs de Premier League. Certains prennent pour acquis qu'ils vont commencer, et ça fragilise l'équipe", estime-t-il, sans citer des joueurs comme Harry Maguire.

Titulaire pour sa première saison à Manchester United, en 2016-2017, Eric Bailly a peu à peu perdu sa place dans le onze. La faute principalement à des blessures, qui ont fait gagner des points à sa concurrence. Celle-ci a notamment été incarnée ces dernières saisons par Harry Maguire, capitaine de United, mais aussi défenseur le plus cher de l'histoire, et l'un des plus contestés.

Les choses ont changé depuis l'arrivée d'Eric Ten Hag. Anglais ou pas, Harry Maguire a pour le moment perdu sa place de titulaire. Qu'importe, Eric Bailly a désormais d'autres préoccupations, au bord de la Méditerrannée.

Titulaire contre Clermont en milieu de semaine dernière, et entré en jeu samedi contre Auxerre, Eric Bailly pourrait faire sa grande première ce mercredi en Ligue des champions, sous ses nouvelles couleurs. Les Phocéens se déplacent sur la pelouse de Londres, pour affronter Tottenham.