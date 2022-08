Mercato: Bailly prêté à l’OM, c’est officiel

Comme attendu, l’arrivée d’Éric Bailly à l'OM a été officialisée par le club phocéen. Le défenseur central ivoirien s’est engagé pour une saison en prêt en provenance de Manchester United. Marseille, qui a déboursé deux millions d’euros, bénéficie d’une option d’achat de dix millions d’euros.

Et de onze. L’OM confirme ce mercredi l’arrivée de sa onzième recrue de l’été avec le prêt pour une saison d’Éric Bailly. Le défenseur central arrive en provenance de Manchester United, où la concurrence l’empêche d’avoir du temps de jeu depuis plusieurs saisons. À 28 ans, l’international ivoirien (46 sélections) va connaître son troisième championnat, après la Liga et la Premier League, qu'il avait rejoint en 2016 contre 40 millions d'euros.

Deux conditions pour lever son option d'achat de 10 millions d'euros

Ce mardi, RMC Sport annonçait qu’il s’agit d’un prêt payant de 2 millions d’euros. L’option d’achat de 10 millions d’euros sera automatiquement levée en fin de saison si le joueur dispute la moitié des matchs ou si l’OM se qualifie à nouveau pour la Ligue des champions. Bailly pourrait connaître ses débuts sous le maillot olympien ce dimanche pour le déplacement à Nice.

La dernière apparition officielle de Bailly sur un terrain remonte au mois de mars et une affiche entre la Côte d’Ivoire et l’Angleterre, quatre jours après un match amical contre les Bleus disputé… au stade Vélodrome. En revanche, il n’a plus joué en club depuis le 30 décembre dernier et la réception de Burnley en Premier League. Pour l’OM, il s’agit d’une nouvelle arrivée en charnière centrale, après celles de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba.