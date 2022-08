Manchester United: Ronaldo aurait lui-même demandé à mettre Maguire sur le banc

Selon The Athletic, Cristiano Ronaldo aurait exigé auprès de Ralf Rangnick, ancien entraîneur de Manchester United, de placer le capitaine Harry Maguire sur le banc la saison dernière. Suscitant une certaine gêne chez ses coéquipiers.

Le média anglais The Athletic a consacré un long article à la longue et tumultueuse année de Cristiano Ronaldo (37 ans) à Manchester United. De son retour en fanfare l’été dernier à sa farouche volonté de quitter le club ces dernières semaines pour jouer la Ligue des champions. De nombreux témoignages montrent ainsi comment le Portugais a crispé le vestiaire. Une scène en particulier a jeté un certain malaise chez les cadres de l’effectif.

Une réunion avec Rangnick sans Maguire

Alors que les résultats de l’équipe déclinaient en février dernier, une délégation de joueurs a approché Ralf Rangnick, entraîneur alors en poste. Ronaldo en faisait partie tout comme Paul Pogba et Raphaël Varane mais pas Harry Maguire, pourtant capitaine. Ronaldo en aurait alors profité pour faire passer ses messages dont sa volonté de jouer avec Edinson Cavani en attaque. Il aurait aussi demandé à l’entraîneur de placer Harry Maguire sur le banc après plusieurs prestations en demi-teinte du défenseur.

Rangnick aurait rétorqué à la petite délégation que cette conversation était inappropriée en l’absence du capitaine. Ronaldo aurait répliqué que Maguire faisait partie du problème, provoquant un certain malaise chez d’autres joueurs présents. Certains d’entre eux auraient ensuite présenté leurs excuses à Rangnick.

Interrogés par The Athletic sur cette scène, les représentants de Ronaldo de la société Gestifute n’ont pas répondu. Le média rappelle que les relations entre Maguire et ses coéquipiers ne sont pas aussi mauvaises que décrites, tout en soulignant que les trois derniers entraîneurs l’ont choisi comme capitaine. Erik ten Hag, nommé sur le banc cet été, s’appuie également sur Bruno Fernandes et David De Gea comme relais. Un peu moins sur Cristiano Ronaldo.

Alors qu’il comptait sur lui lors de son arrivée, l’entraîneur néerlandais aurait finalement signifié à sa direction qu’il ne s’opposerait pas à son départ après la premier match face à Brentford. Mais le quintuple Ballon d’or pourrait finalement rester faute de candidat pour l’accueillir malgré ses nombreux appels du pied auprès de grands clubs européens.