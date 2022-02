Brentford: Eriksen se dit agréablement "surpris" par sa forme physique

Le 26 février pourrait être synonyme de retour sur les terrains pour Christian Eriksen. Absent des terrains depuis son malaise cardiaque à l’Euro 2021, le milieu offensif de Brentford s’est voulu rassurant, concernant son état de forme.

La rencontre du 26 février opposant Brentford et Newcastle en Premier League pourrait être scrutée par de nombreux fans de football. Pour cause, Christian Eriksen a des chances de faire son grand retour sur le rectangle vert. Et ce, plusieurs mois après avoir frôlé la mort, suite à un malaise cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2021.

Après avoir dû résilier son contrat avec l’Inter Milan, suite au règlement de la Serie A lui interdisant de jouer avec un défibrillateur, le milieu offensif est proche de faire ses premiers pas en compétition officielle avec Brentford.

À la suite d’un match amical avec la formation anglaise, le Danois a confié au média du club être surpris par son état de forme: "Je me sens très bien (…) Je suis en fait un peu surpris que mon corps se comporte comme il le fait, car bien sûr je me suis entrainé dur, mais je ne m’attendais pas à être aussi bien que je le suis maintenant. C’est vraiment quelque chose de très positif."

"Je dois continuer comme ça"

Lors de la rencontre amicale contre les Glasgow Rangers ce lundi, Eriksen a montré qu’il n’a rien perdu de sa science de la passe. La preuve avec ses deux offrandes décisives pour Zanka et Tristan Crama. De plus, cela a permis aux siens d’arracher un match nul 2-2.

Interrogé sur cette performance, l’ancien de Tottenham est fier d’avoir pu se montrer décisif, mais tient à en faire plus: "Je dois continuer comme ça. C’est un match amical, bien sûr, alors on verra si ça compte dans les autres matchs plus importants. Les passes décisives ont été faites sur des coups de pied arrêtés, donc il faut que ça change un peu."

Si son entraîneur n’a pas encore donné d’indications sur une potentielle présence du milieu dans son groupe pour affronter les Magpies, ce dernier se tient prêt et profite de la chance qu’il a de pouvoir à nouveau exercer sa passion: "Je ressens la même excitation, le même amour pour le ballon, poursuit Eriksen. C’est ce que j’attendais depuis de nombreux mois, être sur le terrain avec une équipe est quelque chose de très agréable."