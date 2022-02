Brentford: "Je suis un homme heureux", Eriksen savoure son retour à la compétition

Huit mois après son malaise cardiaque, le milieu de terrain danois de Brentford Christian Eriksen a rejoué au football pour la première fois samedi face à Newcastle, en Premier League. Malgré la défaite (2-0), le meneur de jeu de 30 ans ne cachait pas son bonheur après la rencontre.

C’est d’ores-et-déjà l’un des moments forts de la saison de Premier League. Ce samedi, Christian Erisken a rejoué au football. L’international danois qui avait été victime d’un très grave malaise en plein match à l’Euro avec la sélection danoise est réapparu pour la première fois avec son nouveau club de Brentford, lors de l’affiche de Premier League face à Newcastle.

L’ancien joueur de l’Inter est entré en jeu à la 52e minute. S’il n’a pu éviter la défaite de son équipe, réduite à dix après seulement 11 minutes de jeu et battue 2-0 par les Magpies, Eriksen, ovationné par le public, a savouré ce miraculeux retour sur les terrains. "Si on met de côté le résultat, je suis un homme heureux, a commenté le Danois au micro de Sky Sports. Avec ce que j’ai vécu, être de retour est un sentiment merveilleux."

"Retrouver les sensations"

Après avoir rejoué en amical le 14 février, son coach Thomas Frank avait annoncé le retour du joueur de 30 ans face à Newcastle. Mais il a évité de lui mettre trop de pression au moment de son entrée en jeu à la place de son compatriote Mathias Jensen : "Tomas ne m’a pas dit grand-chose. Je lui parle tous les jours depuis plusieurs semaines. Il m’a dit bonne chance et m’a demandé d’en profiter." C’est ce qu’a fait Christian Erisken.

"Ça a été une journée spéciale. Tout le monde était là, ma famille, mes parents, mes enfants, ma belle-mère et quelques médecins qui m’ont aidé. Ce qu’ils ont traversé est plus difficile que ce que j’ai traversé. Brentford s’est bien occupé de moi. Tout le monde est content pour moi et m’a aidé." La suite? "Il faut d’abord retrouver les sensations, le toucher. Et aider Brentford à rester en Premier League." Les Bees sont 15es après 27 matchs disputés dans le championnat anglais.