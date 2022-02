Brentford-Newcastle: huit mois après son malaise, Christian Eriksen a rejoué

Entré en jeu en deuxième période face à Newcastle, le milieu de terrain danois Christian Eriksen a renoué avec la compétition avec son nouveau club de Brentford samedi lors de la 27e journée de Premier League. A 30 ans, l’ancien joueur de l’Inter a fait sa première apparition depuis son grave malaise cardiaque survenue il y a huit mois avec la sélection danoise à l’Euro.

Brentford-Newcastle, 52e minute de jeu: un immense frisson parcourt le Brentford Community Stadium. Christian Erisken foule à nouveau la pelouse d’un terrain de football en match officiel. L'émotion est immense. Huit mois après avoir frôlé la mort après avoir été victime d’un très grave malaise cardiaque en sélection lors du match de l’Euro Danemark-Finlande, le meneur de jeu danois a fait sa toute première apparition, remplaçant son compatriote Mathias Jensen. En entrée en jeu à vous donner le chair de poule pour le miraculé de 30 ans, ovationné par tout le public.

Il avait déjà rejoué en amical

On oubliera que Newcastle menait 2-0 et qu'il n'a pu changer le cours des événements pour se réjouir de ce petit miracle. Vendredi, son coach Thomas Frank avait annoncé que l’ancien joueur de l’Inter Milan serait dans le groupe pour affronter les Magpies et qu’il entrerait en jeu. Promesse tenue. "C’est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille", avait savouré le coach des Bees. Non autorisé à jouer en Serie A avec un défibrilateur, Christian Eriksen avait quitté le club milanais pour rejoindre Brentford au mercato d’hiver. Il avait joué quelques minutes le 14 février, en match amical.