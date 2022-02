Brentford: sept mois et demi après son malaise cardiaque, Eriksen va rejouer samedi en Premier League

Victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro en juin, Christian Eriksen va faire son grand retour en Premier League samedi. Son entraîneur à Brentford, Thomas Frank, a prévu de le faire jouer contre Newcastle (16h).

Il peut s’attendre à une fantastique ovation. Un concert d’applaudissements. Et beaucoup d’émotion, forcément. Sept mois et demi après son malaise cardiaque subi à la fin de la première mi-temps de Danemark-Finlande, pendant l'Euro, Christian Eriksen va reprendre le fil de sa carrière. Il fera ses grands débuts en match officiel avec Brentford samedi contre Newcastle, pour la 27e journée de Premier League.

"Il sera dans le groupe et il sera même sur le terrain. C’est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille", a annoncé ce vendredi en conférence de presse Thomas Frank, l’entraîneur de Brentford, pointé à la 14e place du classement à l’heure d’accueillir un rival direct pour le maintien. Reste à savoir si l'ancien milieu de l'Ajax sera titulaire ou s'il entrera en cours de jeu.

Il a rejoué deux fois en amical

Le 12 juin dernier, Eriksen s’était écroulé sur le terrain, victime d’un arrêt cardiaque. Il avait dû être réanimé sur la pelouse avant d'être évacué en ambulance. Il vit depuis avec un défibrillateur, ce qui l'a contraint à résilier son contrat avec l'Inter, ce type de dispositif étant jugé incompatible avec la pratique du football professionnel en Italie, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. C’est donc à l’ouest de Londres qu’il a décidé de rebondir, lui qui a disputé plus de 300 matchs avec Tottenham de 2013 à 2020.

Chez les "Bees", il a retrouvé son compatriote Thomas Frank, qui l’a dirigé en sélection de jeunes. Mais aussi Mathias Zanka Jörgensen, Christian Nörgaard ou encore Mathias Jensen, tous internationaux danois. Recruté le dernier jour du mercato d’hiver, Eriksen a depuis joué deux fois en amical, une heure face à Southend United (D5, 3-2) le 14 février, le jour de son 30e anniversaire, puis 80 minutes face aux Rangers (2-2) lundi.

"Je n'ai pas vraiment peur, je ne sens pas mon défibrillateur, donc, s'il reçoit un coup, je sais qu'il est suffisamment solide, confiait-il début février à la BBC. Je n'ai pas peur des défis à venir et des éventuelles intimidations dans le jeu, non. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas retrouver mon meilleur niveau. Plus je me rapprocherai d'un match et plus cela semblera évident pour moi : être dans un stade, dans un match, pour en ressentir toute l'adrénaline". Rendez-vous donc ce samedi (coup d'envoi 16h) pour ce qui devrait être un grand moment d'émotion.