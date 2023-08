Brentford – Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Partout en Europe, les championnats reprennent. En Angleterre, parmi les affiches de la première journée, Brentford défie Tottenham. Découvrons tout de suite comment suivre la rencontre.

Ce match entre Brentford et Tottenham est à suivre ce dimanche dès 15 heures sur la chaîne CANAL+ Foot du groupe CANAL+.

Pour cette nouvelle saison, CANAL+ est le diffuseur exclusif des rencontres de Premier League dans l’hexagone et propose son dispositif unique au monde.

Une rencontre avec ou sans Harry Kane ?

Si le dossier Kylian Mbappé est brûlant à Paris, Outre-Manche, les tabloïds locaux n’en ont que pour Harry Kane qui pourrait partir au Bayern Munich pour plus de 100 millions d’euros comme rester en Angleterre au sein du club londonien. Pour les Spurs, si l’opération financière pourrait s’avérer juteuse, l’équipe perdrait un élément de grande qualité. Car l’an dernier, Kane avait été l’un des principaux maillons de son équipe qui a finalement terminé à une décevante huitième place, soit un rang de mieux que Brentford qui affichait en fin de saison dernière, un point de moins que son adversaire du jour. Neuvièmes l’an dernier, les joueurs de Brentford entendent bien rééditer cette performance pour s’afficher plus durablement comme un membre crédible au top 10. Dans la partie suivante, on vous détaille une offre à ne pas manquer pour suivre cette rencontre et la saison de PL.

Comment suivre Brentford – Tottenham ?

Pour suivre ce match en direct entre Brentford et Tottenham, il est donc plus que conseillé de disposer d’un abonnement à CANAL+. Pour fêter le retour du football européen, le groupe propose son offre CANAL+ Sport à un prix attractif. Pour 25,99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois, vous pourrez accéder à l’intégralité des diffusions de CANAL+ mais également à d’autres chaînes comme les 10 canaux de beIN SPORTS. Idéal pour garder un œil sur les cinq grands championnats européens.

