Brighton-Liverpool: la sortie kamikaze de Sanchez sur Diaz lors de la victoire des Reds

Opposé à Brighton en ouverture de cette 29e journée de Premier League, Liverpool n’a pas tremblé (0-2) et met la pression à Manchester City, en revenant provisoirement à trois unités de l’actuel leader. Un succès obtenu grâce à un but de Luis Diaz, qui dans la foulée a subi une sortie très dangereuse de Robert Sanchez. À noter, aussi, la sortie sur blessure de Mohamed Salah.

Les semaines passent et le recrutement en janvier dernier de Luis Diaz par Liverpool semble déjà réussi. Flamboyant au FC Porto avec 14 buts inscrits lors de la première partie de saison, l’attaquant ne connaît pas de problèmes d’adaptation en Angleterre. Redoutable sur son côté, le Colombien commence à devenir clinique.

Encore aligné par Jürgen Klopp face à Brighton ce samedi (0-2), Diaz a ouvert la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score à la 18e minute. Mais le fait le plus marquant vient surtout du gardien Robert Sanchez. En voulant intervenir, ce dernier fonce littéralement sur l’attaquant. Une sortie très dangereuse, mais étrangement non sanctionnée par l’arbitre Mike Dean. Heureusement pour les Reds, le joueur de 25 ans se relève et arrive à poursuivre la rencontre.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Premier League

La sortie de Sanchez sur Diaz © RMC Sport

Sortie de Robert Sanchez sur Luis Diaz © RMC Sport

Salah sorti sur blessure

Au retour des vestiaires, Luis Diaz continue de se montrer dangereux. Une percée sur son côté va même contraindre Yves Bissouma, à commettre involontairement une faute de main. Peu efficace face aux cages ce samedi, Mohamed Salah n’a aucun mal à battre Sanchez pour inscrire le penalty, synonyme de break.

Mais cette action de jeu pourrait conduire à un vrai coup dur pour Liverpool. Dans la foulée de son but, l’Egyptien a dû sortir sur blessure. Un pépin physique arrivant au pire des moments. Le week-end prochain, les coéquipiers de Fabinho affronteront un Arsenal en pleine confiance, et le déplacement décisif à Manchester City arrive dans moins d’un mois.

Les prochaines heures nous en diront plus sur la durée d’indisponibilité de l’homme aux 20 réalisations en Premier League. En attendant, les Anglais reviennent provisoirement à trois unités du leader Manchester City. Les troupes de Pep Guardiola affronteront Crystal Palace, le lundi 14 mars (à 21h).