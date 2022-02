Liverpool: les forces et faiblesses de Luis Diaz avant ses débuts en Premier League

Dragué par les plus grands clubs européens, Luis Diaz a choisi de poursuivre sa progression en Angleterre en quittant Porto pour Liverpool lors du mercato hivernal. En attendant de le voir en Premier League, sans doute ce jeudi contre Leicester, RMC Sport vous propose un bilan complet sur les forces et faiblesses de l'ailier colombien.

Le plus gros transfert de l’hiver en Angleterre, c’est lui. Après deux ans et demi passés au FC Porto, Luis Diaz a voulu passer un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant Liverpool dans les derniers jours du mercato. Pour un montant estimé à 45 millions d’euros, auxquels il faut ajouter 15 millions d’euros de bonus potentiels. Une sacrée somme pour cet attaquant colombien de 25 ans, qui était la priorité de Jürgen Klopp. Arrivé chez les "Dragons" en juillet 2019 pour seulement 7 millions d'euros en provenance de l'Atlético Junior de Colombie, il aura claqué 41 buts en 125 apparitions toutes compétitions confondues.

Il gagnerait à jouer plus simple

"Notre équipe mérite des ajouts de qualité, et lorsque nous avons joué contre Luis un peu plus tôt cette saison (en phase de groupes de la Ligue des champions), nous avons vu le danger qu'il pouvait être, à quel point il était rapide et que son état d'esprit était d'aider son équipe. Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'adapter à notre équipe et à la Premier League, à la fois physiquement et mentalement. Je suis très heureux que nous ayons pu conclure ce transfert", a expliqué Klopp pour justifier le recrutement de Luis Diaz, qui devrait faire ses débuts ce jeudi soir en Premier League contre Leicester (20h45 sur RMC Sport), quatre jours après être entré en jeu lors de la victoire face à Cardiff en FA Cup (3-1).

En attendant de le voir à l’œuvre en championnat, RMC Sport vous propose dans la vidéo ci-dessus un bilan complet sur les forces et faiblesses de cet ailier gauche doté d'une capacité d'élimination remarquable. Un redoutable finisseur qui peut encore progresser dans les duels et qui gagnerait parfois à jouer plus simple.