Brighton – Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, les clubs anglais se retrouvent pour la dixième journée de Premier League. Pour l’occasion, les Seagulls affrontent les Spurs au Falmer Stadium. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Brighton – Tottenham !

Ce week-end, assistez au choc événement Brighton – Tottenham ! Les Seagulls sont quatrièmes avec 14 points, 4 victoires et 2 matchs nuls, dont celui contre Liverpool (3-3).

Les hommes de Roberto De Zerbi montrent un jeu offensif précis qui a permis d’inscrire 14 buts en 9 matchs. Du côté de Tottenham, les joueurs ont accumulé 17 points depuis le début de la saison, malgré la récente défaite contre Arsenal (3-1). Par ailleurs, les Spurs peuvent s’appuyer sur une défense efficace, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des Champions. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match !

Regardez le match Brighton – Tottenham ce week-end !

Ce samedi 8 octobre, suivez en direct FOOT le match Brighton – Tottenham sur la chaîne CANAL+, à partir de 18 heures 30.

