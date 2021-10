Burnley: le somptueux doublé de Cornet face à Southampton

L’ancien joueur de l'OL Maxwel Cornet a inscrit deux très jolis buts pour Burnley face à Southampton (2-2) ce samedi pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

La Premier League sourit à Maxwel Cornet. De plus en plus à l’aise sur les pelouses anglaises, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a encore une fois brillé ce samedi avec son club de Burnley. A Southampton où son équipe a obtenu un match nul 2-1 samedi lors de la neuvième journée, il a inscrit ses deuxième et troisième buts en seulement quatre apparitions en PL. Aligné comme deuxième attaquant aux côtés de Chris Wood, c’est lui qui a ouvert le score d’une belle tête après un centre venu de la droite (13e). Une joie gâchée par deux buts des Saints de Livramento (41e) et Broja (50e).

Petit: "Il va faire du bien à Burnley"

Mais l’ex-Gone n’avait pas dit son dernier mot. Le meilleur restait même à venir avec un petit bijou en guise de 2eme but. A l’entrée de la surface de réparation, Cornet a réalisé une reprise parfaite synonyme d’égalisation à 2-2 (57e). "C’est un but typique d’un attaquant de pointe, remarque notre consultant Emmanuel Petit sur RMC Sport 1. Il ne se pose pas de question, il est spontané. Il commence vraiment à prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Il va faire du bien à Burnley. Ce garçon m'épate. Il découvre un nouveau football et il est tout de suis performant." Cornet a été remplacé à la 78eme minute. Avec ce point du match nul, Burnley est 18eme au classement.