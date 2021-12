Burnley: quatre mois après son arrivée, Cornet élu joueur de l’année

Maxwel Cornet a été désigné joueur de l’année par les supporters du club de Burnley, rapporte LancsLive, qui traite l’actualité du Lancashire et organisait ce vote.

A peine arrivé, déjà salué. Maxwel Cornet, transféré à Burnley l’été dernier, en provenance de l’Olympique Lyonnais, a été récompensé par les supporters de son nouveau club, qui lui ont attribué le titre de "joueur de l’année" au terme d'un vote organisé par LancsLive, qui traite notamment l’actualité du Lancashire.

Cornet devance confortablement le capitaine Ben Mee, James Tarkowski et Chris Wood. Une sacrée récompense pour un joueur arrivé il y a seulement quatre mois. L’Ivoirien, qui n’a jamais fait l’unanimité à Lyon, s’éclate en Angleterre où il est un joueur plus libre et offensif, adulé par ses propres supporters.

Un mariage parfait

Cornet a inscrit cinq buts en Premier League en seulement neuf apparitions depuis qu’il a retrouvé un poste d’attaquant qui lui sied à merveille, en témoignent ce bijou inscrit face à Crystal Palace, et un fabuleux doublé face à Southampton. S’il n'a rejoint les Clarets qu'au cours de l'été dernier, son impact sur le terrain est tel que son entraîneur a récemment estimé qu'il avait carrément fait évoluer le jeu de Burnley.

"Maxwel Cornet a changé notre jeu, a estimé Sean Dyche. Avant qu’il n’arrive, nous n’avions pas cette capacité à contrôler le jeu. Nous ne pouvions pas garder le ballon. Avec lui, nous disposons maintenant de plusieurs options." Homme des confrontations face à Manchester City du temps où il représentait l’OL en Ligue des champions (4 buts en 3 matches face aux hommes de Pep Guardiola), Maxwel Cornet est devenu ce joueur capable de faire basculer une rencontre dans le sens de son équipe.

L’international ivoirien a trouvé cette sérénité qui lui faisait peut-être défaut à Lyon. Pleinement épanoui désormais, Cornet savoure cette nouvelle vie de l'autre côté de la Manche, et le début de cette idylle avec Burnley ressemble de près au mariage parfait.