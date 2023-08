Calendrier Premier League : où voir les matchs de la saison 2023 – 2024 ?

Retour de la Premier League d’ici quelques jours. Mais avant les premières affiches, on vous récapitule tout pour que vous puissiez suivre cette nouvelle saison dans les meilleures dispositions.

Les fans de foot anglais ont déjà coché la date du 11 août depuis un moment.

Offre Canal+ Regardez toute la PL ! Profitez de l'offre Canal+ pour voir 100% de la Premier League ! Je découvre

Car après près de 3 mois d’absence, la Premier League fait son grand retour avec une question principale : qui pour succéder à Manchester City ? Vainqueur des trois derniers championnats, l’équipe de Pep Guardiola partira à nouveau avec la faveur des pronostics, devant Arsenal ou Liverpool, auteur d’une belle fin de saison après une première moitié poussive. Mais après avoir réussi à cueillir la Ligue des Champions, les Citizens pourraient connaître du relâchement. Un relâchement attendu par les principales écuries concurrentes. Pour le lancement de la saison, les coéquipiers d’Erling Haaland auront le privilège d’ouvrir le bal, à l’extérieur sur la pelouse de Burnley. Pour le premier choc de la saison, Liverpool se déplacera sur la pelouse de Chelsea, le dimanche 13 août à 17 heures 30.

Premier League : on connaît déjà le calendrier de la première journée !

Pour cette première journée, c’est donc Manchester City qui ouvre le bal face à Burnley vendredi soir à partir de 21 heures. L’an dernier, cela avait porté chance à Arsenal qui s’était imposé en ouverture sur la pelouse de Crystal Palace pour lancer sa saison.

Pour la seconde affiche de la journée, Arsenal retrouvera son stade de l’Emirates Stadium pour y défier Nottingham Forest le samedi à partir de 13 heures 30. Quatre autres rencontres sont au programme le samedi après-midi à 16 heures. Avec des duels entre Bournemouth et West Ham, Sheffield United et Crystal Palace, Brighton et Luton Town mais également entre Everton et Fulham. Le samedi de cette première journée se termine avec un duel direct entre Newcastle et Aston Villa, deux clubs qui avaient terminé dans le top 7 la saison dernière. Pour les matchs du dimanche, deux anciens clubs de Christian Eriksen seront aux prises puisque Tottenham s’en ira défier Brentford à partir de 15 heures. Le choc de la journée est attendu pour 17 heures 30 entre Chelsea et Liverpool, deux équipes décevantes l’an dernier. Si Liverpool a réussi à se rattraper sur la deuxième partie de saison et a même pu croire en une qualification en Ligue des Champions, les hommes de Jurgen Klopp ont dû se contenter de la cinquième place tandis que Chelsea a bouclé son exercice dans la deuxième partie de tableau, à la douzième place. Pour la dernière rencontre de cette première journée, Manchester United se déplace sur la pelouse de Wolverhampton, lundi à 21 heures.

Où voir la Premier League de football cette année ?

Comme l’an dernier, CANAL+ reste le diffuseur exclusif de la Premier League en France. Une exclusivité que la chaîne cryptée conservera d’ailleurs une saison de plus pour l’exercice 2024 / 2025. A l’occasion de cette nouvelle saison, les matchs seront diffusés par plusieurs chaînes du groupe : CANAL+ mais aussi CANAL+ Sport 360 ou encore CANAL+ Sport. Si les deux premières chaînes sont accessibles via un abonnement « classique » à CANAL+ comprenant l’accès aux canaux principaux, l’accès à CANAL+ Sport nécessite un abonnement plus complet. En ce moment, le groupe CANAL+ propose un abonnement 100 % CANAL en série limitée. Pour 22,99 euros par mois pendant 12 mois puis 32,99 euros par mois, vous pourrez accéder à l’ensemble des chaînes du groupe. Si vous souhaitez une offre encore plus axée sur le sport et le ballon rond, on vous conseille de jeter un œil à l’offre CANAL+ Sport qui en plus de 100 % des chaînes de CANAL+, permet d’accéder à d’autres groupes comme beIN SPORTS ou encore Eurosport. Idéal pour garder un œil sur 100 % des grands championnats de football, la F1, la MotoGP, suivre la reprise de la NBA, voir les plus belles courses cyclistes du monde ou encore profiter des plus grands tournois de tennis.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.