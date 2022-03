Chelsea: Abramovich photographié en route vers la Turquie… pour cacher son yacht?

Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, a été photographié à l’aéroport de Tel Aviv, lundi avant vraisemblablement de prendre la direction de la Turquie, où il pourrait se rendre sur son yacht afin de le mettre hors de portée des sanctions européennes.

Son masque et ses lunettes cachent difficilement un visage fatigué. Roman Abramovich a été photographié en public pour la première fois depuis les sanctions prises par le gouvernement britannique contre lui, lundi à l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv (Israël). Selon le Telegraph, sa présence est liée à l’escale de son jet privé devant relier Moscou à Istanbul (Turquie). Une ville que l’appareil a bien rejointe dans l’après-midi (15h).

L’homme d’affaires russe, propriétaire de Chelsea, a été ciblé par de lourdes sanctions du gouvernement britannique la semaine dernière en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, président russe qui a déclenché la guerre en Ukraine, le 24 février dernier. Ses avoirs ont été gelés et cela impacte lourdement le club londonien, interdit de toute transaction financière (ventes de billets, produits dérivés, prolongation de contrat, vente du club interdite sans accord du gouvernement…).

Le superyacht, Solaris, appartenant à Roman Abramovich © AFP

Lundi, l’Union européenne a décidé d’appliquer les mêmes mesures contre plusieurs oligarques russes, dont Abramovich, en restreignant notamment la vente de produits de luxe.

Son yacht serait à l'abri des sanctions en Turquie

Le départ d’Abramovich en Turquie pourrait être motivé par sa volonté de mettre à l’abri des sanctions l’un de ses biens les plus précieux: son superyacht, Solaris, estimé à 545 millions d’euros. Plusieurs oligarques ont vu leur yacht saisi depuis l’application des sanctions et, selon le Telegraph, celui d’Abramovich a été repéré comme prenant la direction de la ville stambouliote, où il serait protégé d'une saisie.



Le milliardaire russe (son patrimoine est estimé à 12,4 milliards d’euros, 130e fortune du monde), qui possède également les nationalités israélienne et portugaise, n’était pas autorisé à rester plus de 24 heures sur le sol israélien. Sur un autre cliché publié dans le Telegraph, il apparaît en train d’attendre en salle d’embarquement, le masque baissé et les yeux rivés sur son smartphone.