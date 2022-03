Chelsea: ventes de billets interdites, mercato à l'arrêt… les conséquences des sanctions contre Abramovich

Le gel des actifs de Roman Abramovich décidé ce jeudi par le gouvernement britannique va profondément impacter Chelsea qui ne peut plus vendre de billets, ni de produits dérivés du club.

La crise tape à la porte de Chelsea après la décision du gouvernement britannique de sanctionner Roman Abramovich pour ses liens avec Vladimir Poutine, président russe qui a déclaré la guerre en Ukraine. Les actifs du propriétaire des Blues sont gelés. En d’autres termes, la manœuvre consiste à empêcher l’oligarque de toucher de l’argent en lien avec ses activités avec le club londonien.

Les sanctions impactent déjà le quotidien du club qui ne peut pas vendre de billets pour les prochains matchs. Seuls les supporters ayant déjà acheté leurs tickets et les abonnés pourront assister aux rencontres. Cela concerne également les matchs des équipes féminines et jeunes. Les restrictions du gouvernement interdisent aussi de vendre des marchandises et produits dérivés. Des affiches ont été déjà placardées sur la devanture de certaines boutiques indiquant leur fermeture jusqu’à nouvel ordre.

Interdiction de prolonger des contrats

Le club n’a pas le droit de dépenser plus de 20.000 livres (26.000 euros) dans ses frais de déplacement pour les matchs à l’extérieur. Ils ne devront pas excéder 595.000 euros pour la sécurité, l’intendance et les restaurations lors des rencontres à domicile. Cela impacte également le mercato du club, qui ne peut pas proposer de nouveaux contrats aux joueurs ou au membres du staff. Ce qui pousse vers la sortie Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta, en fin de bail le 30 juin prochain. Les travaux ne sont pas autorisés au stade.

Ces sanctions s’inscrivent dans le cadre défini par la licence spéciale accordée par le gouvernement au club pour tout de même poursuivre la saison en Premier League et continuer de percevoir les droits TV. Les joueurs et le staff continueront ainsi à percevoir leurs salaires et une vente de Chelsea pourrait être relancée à condition qu’elle n’offre pas de bénéfices financiers à Abramovich.

Ces dispositions (qui s'étendent de ce 10 mars au 31 mai, pour le moment) inquiètent évidemment les supporters sur l’avenir de l’équipe favorite. Le Chelsea supporter trust (CST) a d’ailleurs réagi en invitant les instances à la plus grande transparence. "Le CST note avec préoccupation la déclaration du gouvernement concernant le propriétaire, explique un message sur Twitter. Les supporters DOIVENT être impliqués dans toute conversation concernant les impacts continus sur le club et sa base de fans mondiale. Le CST implore le gouvernement de mener un processus rapide pour minimiser l'incertitude sur l'avenir de Chelsea, pour que les supporters et les supporters reçoivent une part d'or dans le cadre d'une vente du club."