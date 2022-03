Premier League: L’étonnante raison pour laquelle Chelsea a gardé ses sponsors contre Newcastle

Three et Hyundai ont mis fin à leur coopération avec Chelsea mais étaient pourtant toujours présents sur les maillots des Blues contre Newcastle. Le club n'a pas pu acheter de nouveaux équipements à cause du gel de ses cartes de crédit.

La victoire face à Newcastle (1-0) ce dimanche en championnat, grâce à un but de Kai Havertz en bout de match, n’a pas suffi à rendre positif le bilan de Chelsea cette semaine. Si tout va bien sportivement pour le 3e de Premier League, son quotidien est directement impacté par la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de son propriétaire russe, Roman Abramovitch, qui est désormais disposé à vendre le club.

Le conflit a déjà poussé deux sponsors à demander expressément à être retirés des maillots londoniens: l’opérateur de télécommunications britannique Three et le constructeur automobile Hyundai. Tous deux étaient pourtant toujours présents sur les tuniques bleues pour le match contre les Magpies. Deux facteurs l’expliquent selon le média anglais I: Chelsea serait toujours en négociation avec Three, mais n’aurait surtout pas la possibilité de s’acheter des maillots non floqués… faute de cartes de crédits.

Des comptes en banque gelés

Sanctionnés par le gouvernement anglais, les Blues se sont en effet vus geler leurs comptes en banque, ce qui empêche plusieurs de leurs dépenses courantes. Visiblement, ils ne disposeraient pas de kits vierges des deux sponsors. Si la situation perdure, ils pourraient être contraints de masquer les deux logos avec du scotch pour leurs prochains matchs, contre Lille en Ligue des champions mercredi, puis contre Middlesbrough en FA Cup samedi.

Le spectre de la faillite plane toujours au-dessus du club, qui craint de ne pas pouvoir payer ses factures. Le départ de Three, avec qui un contrat à 50 millions d’euros par an courait toujours, combiné à celui de Hyundai, qui déboursait plus de 10 millions d’euros par an pour apparaitre sur les manches des joueurs, représente un nouveau coup dur. Le gouvernement a toutefois choisi d’alléger ses sanctions envers Chelsea, Abramovitch ayant mis en vente le club le 2 mars.