Chelsea – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end, assistez au choc événement Chelsea – Arsenal. Les Blues jouent ce dimanche une place dans le top 5. On vous dit dans ces lignes à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Chelsea – Arsenal !

Les Gunners ont remporté 10 matchs depuis le début de la saison et n’ont subi qu’une seule défaite. Arsenal prend donc la tête du classement avec 31 points, devant Manchester City. Toutefois, rien n’est encore joué pour les hommes de Mikel Arteta.

En effet, ils affrontent Chelsea, l’une des équipes les plus titrées d’Angleterre. Sixièmes avec 21 points, les Blues sont aux portes des places européennes. C’est pourquoi les joueurs de Graham Potter vont tout mettre en œuvre pour obtenir les trois points et se hisser parmi l’élite anglaise de la saison. On vous dit dans ces lignes à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Chelsea – Arsenal !

Regardez le match Chelsea – Arsenal ce week-end !

La chaîne CANAL+ FOOT diffuse en direct ce dimanche 6 novembre à 13 heures, le match Chelsea – Arsenal. Vous retrouvez tous les programmes exclusifs de la chaîne via l’offre d’abonnement 100 % CANAL+, avec engagement de 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant douze mois, avant un passage à 30, 99 euros par mois. En plus des émissions et des documentaires inédits dédiés au football, les chaînes CANAL+ vous permettent de regarder un large choix de programmes sportifs. Au programme : MotoGPTM, Formule 1TM, TOP 14 et de nombreuses autres compétitions. Mais ce n’est pas tout ! Vous retrouvez également des séries originales, des reportages, des interviews, des films du box-office, des films cultes ou des contenus pour la jeunesse. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. En direct ou en replay, les chaînes CANAL+ sont disponibles sur le support de votre choix, et en 4K UHD.

