Chelsea: avant la finale de Ligue des champions, Tuchel ironise sur la victoire contre City

Thomas Tuchel a réagi au micro de RMC Sport, après la victoire 2-1 de Chelsea contre Manchester City, dans ce match de championnat qui avait des airs de répétition avant la finale de la Ligue des champions prévue le 29 mai.

Chelsea a-t-il pris un ascendant psychologique sur Manchester City avec cette victoire 2-1 en championnat, trois semaines avant les retrouvailles en finale de la Ligue des champions? "Ce n'est pas un désavantage!", a répondu Thomas Tuchel, samedi au micro de RMC Sport en interview d'après-match.

Pas question cependant de tomber dans l'euphorie et de tirer de ce résultat des conclusions hâtives pour le rendez-vous du 29 mai. "On sait très bien qu'une finale est une finale, a rappelé le coach allemand. Ils vont changer beaucoup de postes, peut-être nous aussi. Mais le sentiment est que nous sommes capables de gagner ici, à Manchester. Ça nous donne beaucoup de confiance. On veut garder ce sentiment jusqu'à Istanbul".

"Une victoire énorme"

À propos du match, qui a basculé dans la dernière minute du temps additionnel, alors que Chelsea était mené 1-0 à la pause, Thomas Tuchel était très élogieux à l'égard de ses joueurs: "C'est énorme. C'est une victoire énorme. Parce que l'intensité et la mentalité de l'équipe en seconde période étaient exceptionnelles. On a presque complètement perdu le match dans les cinq dernières minutes en première période. On a eu une blessure (Christensen a été touché sur l'action du but, ndlr), un penalty et un but contre nous. Ce n'était pas logique, parce que c'était une première période sans occasions. Un 0-0".

"La deuxième période était une réaction exceptionnelle. Je suis très fier de l'équipe, c'était vraiment mérité. Les joueurs s'adaptent toujours. Et n'oubliez pas le contexte du jour. On a joué mercredi soir, avec un jour de repos en moins. C'était un grand effort", a conclu l'ancien coach du Paris Saint-Germain.