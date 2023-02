Chelsea: "C'était effrayant", Azpilicueta raconte son terrible KO contre Southampton

Hospitalisé après un choc très violent avec Sékou Mara, César Azpilicueta va mieux, comme il l'a montré dans une vidéo tournée au centre d'entraînement de Chelsea.

Le sourire jusqu'aux oreilles, "Azpi" montre qu'il va beaucoup mieux. Victime d'une violente commotion cérébrale après un choc avec Sékou Mara, samedi 18 février lors du match Chelsea-Southampton (0-1), César Azpilicueta est apparu en bonne santé dans une vidéo diffusée mercredi par le club londonien.

"Je vais bien", déclare le défenseur et capitaine espagnol depuis le centre d'entraînement des Blues. "C'est bon de revenir après être sorti de l'hôpital, de pouvoir venir dire bonjour et d'assister à l'entraînement", ajoute César Azpilicueta.

Des souvenirs partiels

"C'était effrayant, surtout pour les proches et la famille. Vous savez, la dernière chose dont je me souviens, c'est quand le corner s'apprêtait à être tiré. Puis quand je me suis réveillé, les supporters chantaient mon nom", se rappelle l'ancien latéral de l'OM, qui avait trouvé la force, sur la civière au moment de quitter le terrain, de saluer les tribunes d'un geste de la main. "Je voulais dire merci. C'était instinctif", confie-t-il.

Avant de faire son retour à la compétition, César Azpilicueta doit encore observer "quelques jours" de rétablissement et "reprendre petit à petit" les exercices à l'entraînement. "Il faut y aller pas à pas", conclut-il.

César Azpilicueta, 33 ans, évolue à Chelsea depuis 2012. Son contrat court jusqu'en 2024. Il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l'actuel 10e de Premier League après 24 journées.