Chelsea: Lampard explique pourquoi il a accepté cet intérim

Officialisé ce jeudi comme nouvel entraîneur de Chelsea, puis présenté à la presse dans la foulée, Frank Lampard s'est réjoui de retrouver le banc des Blues malgré l'éphémérité de la tâche.

Cette fois, Chelsea va prendre son temps. Dans l'optique d'étudier minutieusement quel pourrait être le meilleur entraîneur pour les Blues la saison prochaine, la direction a rappatrié Frank Lampard pour finir la saison sur le banc, et prendre le relais de Graham Potter, démis de ses fonctions dimanche après la défaite à domicile contre Aston Villa (0-2).

>> Les infos mercato EN DIRECT

Lampard pense qu'il peut améliorer la situation

Présenté aux médias, l'ancien milieu de terrain, qui a déjà porté la casquette de coach des Blues entre 2019 et 2021, s'est réjoui de ses nouvelles fonctions, bien que transitoires. "J'ai suivi un chemin différent depuis que j'ai quitté Chelsea mais, revenir, comme on me l'a demandé, et être de retour ici avec la conviction que je peux aider jusqu'à la fin de la saison, c'est vraiment génial. Je suis ravi d'avoir cette opportunité et j'en suis reconnaissant", a confié le meilleur buteur de l'histoire du club londonien (211 buts en 648 matchs entre 2001 et 2014).

L'ancien milieu de terrain s'est d'ailleurs montré optimiste quant à ses capacités à redresser la barre d'un navire qui tangue, et qui a coulé à la 11e place de Premier League. "J'ai confiance en moi et j'ai une bonne compréhension de l'équipe, puisque j'ai déjà travaillé avec beaucoup de joueurs [...] Je ferai de mon mieux pour donner aux fans ce qu'ils veulent", a promis Lampard, brièvement passé par Everton (2022-2023) après son départ de Stamford Bridge.

Un premier choc dès mercredi en Ligue des champions

Frank Lampard entrera dans la fosse aux lions samedi, lors du déplacement des Blues à Wolverhampton en Premier League, mais surtout mercredi, à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid. Et vu le retard qu'accuse Chelsea en championnat - 14 points sur le top 4 -, les joueurs de Lampard devront sûrement passer par une victoire finale en C1 pour gagner leur place dans la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions