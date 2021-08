Chelsea: le joli geste de Havertz en soutien aux victimes des inondations en Allemagne

A l'occasion du derby de Londres entre Chelsea et Arsenal, prévu ce dimanche (sur RMC Sport 1), l'attaquant allemand Kai Havertz va porter des crampons personnalisés qu'il vendra aux enchères pour soutenir les victimes des inondations en Allemagne.

Kai Havertz a le cœur sur la main. Alors que son équipe va disputer son premier gros match de la saison à l'occasion du derby de Londres face à Arsenal (dimanche 17h30, à suivre sur RMC Sport 1), l'international allemand de Chelsea portera des crampons personnalisés, fabriqués en 100 exemplaires. Très touché par les terribles inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen a lancé récemment une collecte de fonds pour aider les personnes dans le besoin après le drame.

"Beaucoup de travail à faire pour réparer les dommages subis"

Sur Twitter, Kai Havertz a tenu à faire passer un message. "Vous avez peut-être entendu parler des inondations en Allemagne, les effets sont encore très présents aujourd'hui, dans ma région natale. Il y a beaucoup de travail à faire pour réparer les dommages subis par de nombreuses familles et leurs maisons. J'ai développé un design unique pour 100 paires de chaussures de football Nike pour aider à collecter des fonds et à sensibiliser le public dans l'espoir de reconstruire les communautés qui ont été détruites."

Le buteur de la dernière finale de la Ligue des champions a toujours sa famille en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et a passé son enfance dans certaines zones les plus touchées par les inondations le mois dernier. Le bilan humain est terrible puisque 58 personnes sont décédées, plus de 4000 personnes ont perdu leur maison et ont dû être relogées d'urgence.