Chelsea: un spectateur s'en prend à Werner en plein entraînement

"Virez Werner du club", a lancé un individu à travers les enceintes de Stamford Bridge, alors que l'attaquant allemand était en train de s'entraîner avec Chelsea. La scène a été filmée et diffusée par un internaute.

L'histoire ne dit pas comment Timo Werner et ses coéquipiers ont réagi à cet étrange incident. Pendant que les joueurs de Chelsea débutaient leur séance d'entraînement ce mercredi, à Stamford Bridge avec un peu de public, un spectateur a eu la possibilité de parler dans un micro du stade pour lâcher: "Get Werner out of the club!" Soit en français: "Virez Werner du club!"

Ce curieux moment a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Le Daily Mail explique que cela s'est produit lorsqu'il a été proposé au public, situé en face de la tribune présidentielle, de donner un pronostic pour le derby Arsenal-Chelsea prévu le 22 août en Premier League (17h30, en direct sur RMC Sport 1). C'est pourquoi un micro a été tendu au spectateur en question, un jeune homme inconnu, qui a donc abusé de son privilège.

"Non, toi dégage!"

Sa prise de parole a suscité l'indigation au sein de la tribune. Une supportrice s'est notamment levée pour l'interpeller et le confronter: "Non, toi dégage! Qui est-tu? Pour qui te prends-tu?" Elle a ensuite dévoilé, peu après sur Twitter, une photo de l'individu à l'intérieur d'un taxi, après avoir été manifestement exfiltré du stade. "Merci, mais je ne suis pas une légende", a d'ailleurs plaisanté cette femme dans un autre tweet.

Particulièrement maladroit la saison passée, Timo Werner a dû se contenter de 12 buts en 52 matchs avec Chelsea. Un bilan bien éloigné de ses 34 réalisations avec le RB Leipzig en 2019-2020. L'international allemand de 25 ans, qui se démarque tout de même par sa vitesse et son interprétation des espaces, aura sans aucun doute moins de pression devant le but grâce à l'arrivée de Romelu Lukaku.