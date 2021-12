Chelsea-Leeds: vives tensions autour de Rüdiger après un penalty litigieux en fin de match

Chelsea a dominé Leeds de justesse (3-2) ce samedi pour la 16e journée de Premier League, à Stamford Brigde, au terme d'un match qui s'est décidé aux penalties. L'Allemand Antonio Rüdiger en a obtenu deux pour Chelsea.

C’était déjà lui, plus tôt dans le match, qui avait poussé Raphinha à la faute (58e). En deux actions clés en seconde période, Rüdiger a plongé Leeds, battu sur le fil (3-2), dans un profond désarroi. Monté aux avants postes dans le temps additionnel, le défenseur allemand est tombé au contact de Klich à l’entrée de la surface de réparation (90e+4). L’arbitre de la rencontre n’a pas hésité une seule seconde, désignant immédiatement le point de penalty, sûr de son fait.

Le contact léger sur Rudiger © RMC Sport

Le contact semblait pourtant très léger, mais il n’a pas été déjugé par l’assistance vidéo, et Jorginho a offert à Chelsea une onzième victoire en Premier League.

Bagarre générale évitée de justesse

Les circonstances de la rencontre, avec un pénalty décisif généreusement accordé à Chelsea, ont rendu la fin de match plus que tendue à Stamford Bridge. C’était très chaud dans les derniers instants du match, notamment au poteau de corner, et Antonio Rüdiger, comme à son habitude, est venu se mêler à la lutte au coup de sifflet final. Une série d’accrochages aurait pu tourner à la bagarre générale, mais Romelu Lukaku, toujours sur le banc au coup d’envoi, et d’autres joueurs ont accouru en direction de la mêlée pour apaiser la situation et éloigner Rüdiger, difficile à calmer.

Thomas Tuchel, contrarié par le résultat de nul de son équipe en Ligue des champions, plus tôt dans la semaine, redoutait cette confrontation face à Leeds. Et le scénario du match a bien failli lui donner raison. Mais alors que Chelsea avait laissé filer la première place de son groupe dans les derniers instants contre le Zenith Saint-Pétersbourg, les Blues ont cette fois eu le dernier mot.