Chelsea: les soucis continuent pour Kovacic, positif au Covid-19

Revenu à l’entraînement après avoir été écarté des terrains après une blessure, Mateo Kovacic n’est pas près de revenir à la compétition. Comme l’a confirmé Thomas Tuchel, le milieu de terrain de Chelsea a été testé positif au Covid-19.

Malgré les présences de Jorginho et N’Golo Kanté au milieu de terrain, Mateo Kovacic (27 ans) reste un élément important dans la rotation à Chelsea. Avec ses neuf apparitions en Premier League, le Croate est un élément apprécié par son entraîneur Thomas Tuchel.

Blessé aux ischio-jambiers depuis plusieurs semaines, le joueur de 27 ans pensait voir le bout du tunnel, en effectuant son retour à l’entraînement cette semaine. Mais ce dernier a été testé positif au Covid-19, comme l’a confirmé le technicien allemand mardi en conférence de presse: "Il s’entraînait lundi avec un grand sourire, mais il a ensuite été testé positif au Covid, il est donc maintenant isolé".

Un énième forfait que déplore l’ancien coach du PSG: "J’étais conscient que cela pouvait arriver et je le regrette, non seulement en tant que manager, mais en tant que personne. Mais c’est la réalité du moment, nous devons être prêts à nous adapter et à garantir la santé des gens". Ce mercredi (à 18h45), le troisième de Premier League sera opposé au Zenith Saint-Pétersbourg lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Une rencontre à laquelle N’Golo Kanté ne participera pas non plus à cause d’une blessure.

Kovacic: "Chelsea est un club habitué à remporter des trophées"

Avant le début de la saison en août dernier, Kovacic voyait les choses en grand pour son club dans un entretien sur le site de Chelsea: "Chelsea est un club habitué à remporter des trophées, et qui chaque année est en compétition pour y parvenir".

Vainqueur de la dernière Ligue des champions et à la lutte pour le titre de champion d’Angleterre avec Liverpool et Manchester City, le Croate était certain que les Blues allaient continuer sur leur bonne série: "Nous pouvons réaliser de grandes choses, et je suis sûr que nous n’allons pas nous arrêter là". Assurée de disputer les huitièmes de finale de la C1, Chelsea figure parmi les favoris à sa propre succession.